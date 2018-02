Nógrádi György a relatív biztonságról

A biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett: amikor a déli kerítés megépült, a magyar álláspontot még senki sem támogatta, aztán csatlakoztak hozzá a visegrádi országok, Kelet-Európa, a skandináv államok és most Ausztria is. A német álláspont is fordul, hiszen kiderült, hogy az integráció nem működik, párhuzamos társadalmak alakultak ki, és az ottani erőszakos bűncselekmények nagy részét migrációs hátterű emberek követik el. Véleménye szerint a schengeni határokat meg kellene védeni, de azt is hangsúlyozta, hogy ma csak relatív biztonságról lehet beszélni, és hogy 20-22 háború zajlik a világban – ezek nagy részét nem lehet lezárni.