Nyáron kezdődhet a Makó-Maroslele közti út felújítása

Aki az elmúlt hetekben járt a Makót Maroslelével összekötő útnál, tapasztalhatta: szakemberek mérik fel a meglévő úttest állapotát. Tegnap egyiküket megkérdeztük, és megerősítette, hogy valóban a közelgő beruházás miatt van szükség a vizsgálatokra.



Az út azért van rossz állapotban, mert eredetileg keskeny volt, aztán – évtizedekkel ezelőtt – úgy szélesítették, hogy nem készült hozzá rendes alap. Emiatt az aszfaltszőnyeg, különösen a két szélén, tele van kátyúval, nyomvályúval. Legutóbb tavaly ősszel mentünk végig rajta elektromos kerékpárral, kész túlélőtúra volt. Azóta csak még rosszabb lett. A forgalom ráadásul nagy: nemcsak a Makóról Lelére vagy tovább, Vásárhelyre, illetve onnan visszafelé tartók használják, de a kiszombori határátkelőt érintő külföldiek is, ez az út jelenti ugyanis onnan a leggyorsabb összeköttetést az M43-as sztrádával.



Azt, hogy a 14 kilométeres utat 1 milliárdos költségvetéssel felújítják a Makó–Hódmezővásárhely közti szakasz részeként, először tavaly szeptemberben, a maroslelei falunapon jelentette be Lázár János országgyűlési képviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter. A napokban egy makói lakossági fórumon azt is elmondta, előbb készül el az új aszfalt Makó és Maroslele között, és csak aztán a falu és Hódmezővásárhely között. A Magyar Közút lapunkat úgy tájékoztatta: az út valóban szerepel az éves, összesen 100 milliárdos projektlistán, a munka indításához azonban szükség van a hivatalos kormánydöntésre, majd ezt követően a közbeszerzési eljárásra. Ha minden jól megy, a beruházás nyáron startolhat.



Az út mellé egyébként kerékpárút is épül, de hogy mikor, egyelőre nem tudni. Az egyik érintett település, Maroslele polgármestere, Martonosi György lapunkat úgy tájékoztatta, hogy a közösen benyújtott 400 milliós pályázatot még nem bírálták el.