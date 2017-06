Nyolcadszor is határidőt hosszabbított az ügyészség - Tovább bűvölik a makói vízműügyet

Ennek a vizsgálatnak nincs köze a most szolgáltatott ivóvíz minőségéhez. Ez a korábbi Makó térségi szolgáltató működésére vonatkozik: az önkormányzat 2015-ben úgy látta, a cégnél azelőtt túl sok prémiumot fizettek a dolgozóknak. Azt is helytelenítette, hogy a kft. bizonyos feladatokat külső vállalkozásoknak szervezett ki. A város gyanúja szerint ez különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, ezért feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A cég iratait átnézték a megyei nyomozók, és több dolgozót is meghallgattak tanúként. Majd idén januárban a megyei főkapitányság kérésére az ORFK bűnügyi főigazgatósága úgy döntött, a Bács megyei kapitányság keresse tovább a bűncselekményt, illetve a felelősöket. A nyomozásra megszabott határidő már hétszer lejárt, most nyocadjára hosszabbították meg