Nyugdíjba megy, de nem köszön el Karsai Ildikó

Így több ideje lesz rá – mondja.



A művészet szeretetét, a tehetséget bevallása szerint a szüleitől kapta. A képgrafikát érzi magához a legközelebb, de a tervező- és az építészeti grafika is sajátja. Kiadványai között van az első makói útikalauz, a makói építészeti örökség kincseit megörökítő falinaptár-sorozat, illetve minikönyv is. Sokan úgy is ismerik, mint a Natura Művésztelep vezetőjét, és a Városház, később Hagymaház Galéria is az ő ötlete volt. Tervezett Makónak városkaput, köztéri kutakat, és ő álmodta meg a neológ zsinagóga emlékművét is.



Terveiről annyit mondott: továbbra is szívügyének tekinti a kiállításokat, az idén jubiláló művésztelepet, és új könyveken is gondolkozik. Az egyik egy mesekönyv, a másik egy makói építészeti stíluskönyv. Van még szoborterve is az asztalfiókban: az árvízi emlékműé.