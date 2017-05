Oda a pénz, még sincs jó ivóvíz Makón

Lapunk érdeklődésére a Miniszterelnökség sajtóirodája megerősítette: valóban fennáll annak a lehetősége, hogy a térségi ivóvízminőség-javító programhoz kapott uniós támogatást vissza kell fizetniük az érintett településeknek. Mint korábban megírtuk, a programra Makó és a környező 16 település összesen 3,7 milliárd forintot költött – ebből 600 millió volt a belügyi tárca által biztosított önrész, a többi uniós támogatás.A 2014 őszén indult beruházás alapkőletételekor úgy tervezték, 48 ezer háztartás jut majd az európai elvárásoknak megfelelő vízhez.A minőséggel kapcsolatban azonban – mint többször megírtuk – lakossági panaszáradat indult, sőt a tisztiorvosi szolgálat is jelezte, hogy az új rendszer olyan baktériummal fertőzött, ami korábban nem is volt jelen a csapvízben. Az önkormányzatok, tartva a támogatási szerződésben előírt határidő szorításától, ennek ellenére átvették a beruházást abban a reményben, hogy a kivitelező, a Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft. és az A-HÍD Építő Zrt. konzorciuma utólag orvosolja a hibát. Ez, vagyis a program fő célkitűzése azonban egyelőre nem sikerült – ezért merülhet fel, hogy az Unió visszakéri a támogatást.Hogy miért nem ad még mindig jó vizet a felújított rendszer Makón és a környező településeken, annak tisztázására az uniós forrásokat koordináló szervek független igazságügyi műszaki szakértőt kértek fel. A hónapokon át tartó vizsgálat megállapításai szerint a bakteriális fertőzés kialakulásához vállalkozói mulasztások, így a higiéniai szabályok megsértése, tisztítatlan, szennyezett anyagok felhasználása és a nem megfelelő kivitelezés vezetett.A fertőzés elterjedésében fontos szerepe van a nem megfelelő tervezésnek is – a rendszer nem alkalmas a szervesanyag- csökkentésre és a termikus fertőtlenítésre. Ezek együttesen a hatékony fertőtlenítést is akadályozzák – tájékoztatta lapunkat Göbl Vilmos , a miniszterelnökségi sajtóiroda munkatársa.– A 17 település közül jelenleg egyedül a mi négyesünkben, Nagyéren, Ambrózfalván, Pitvaroson és Csanádalbertin üzemel az új ivóvízhálózat – mondta Radó Tibor , Pitvaros polgármestere. – Voltak gondjaink, de mára megoldódtak. Erős klórszaga volt, az utóíze miatt sem szerették az emberek az új vizet. Klór helyett azonban most már klór-dioxiddal fertőtlenítik, ami ugyanolyan hatásos, de szagtalan és íztelen. Ettől függetlenül ha a pályázat inog, az bennünket is érint. Nem tudnánk megoldani a visszafizetést – tette hozzá.Hasonló véleményen van földeáki kollégája, Hajnal Gábor is. A falu éves költségvetése 550 millió, ebbe nem fér bele százmilliók visszafizetése – mondta. – Egyelőre tanácstalanok vagyunk. A pénzt kifizettük, a víz meg, amit kapnánk, rosszabb, mint volt. Abban bízunk, hogy esetleg az utólag, pluszban kapott támogatásból sikerül rendbe hozni a rendszert.