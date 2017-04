Olcsóbb a romániai Nagylak piaca, mint a magyaroké

– Adjon egy százast vagy egy ötvenest, mindegy! – így válaszolt fotóriporter kollégámnak, Török Jánosnak a romániai Nagylak piacán az egyik büfés, amikor tegnap reggel megálltunk előtte egy kávéra, azt tudakolva: elfogad-e fizetségként forintot. Azért mentünk, mert a határ túloldalán lévő Csanádpalota alpolgármestere, Perneki László nagylaki kollégájával együtt most azt szeretné elérni, hogy a két város közti ideiglenes határnyitás ne vasárnaponként, hanem csütörtökönként legyen.A bő 7 ezres lélekszámú Arad megyei városban ugyanis ez a fő piacos nap, vasárnap csak kispiac van, márpedig Palotáról sokan járnak át vásárolni. Az állandóan nyitva lévő magyarországi Nagylak határátkelőjén keresztül ez közel 15 kilométer, közvetlenül pedig csak 7. Utóbbi akár biciklivel is vállalható.Csanádpalotán korábban többen is azt mondták, érdemes átjárni: gazdag a választék, és sok minden olcsóbb, mint idehaza. Velünk jött egy helybeli nyugdíjas, Túri Kálmán is, aki jól ismeri a piacot – igaz, az utóbbi egy évben nem járt odaát. Ami magát az elárusítóhelyet illeti, tulajdonképpen egy nyitott, városközponti térről van szó, ahol persze fedett asztalok, bódék is vannak.Ha a méreteket, az árusok számát nézzük, az apró palotaival össze sem lehet vetni, de a makóinál is jóval nagyobb. Ez figyelemre méltó, tekintve, hogy a Maros-parti város háromszor népesebb. Érdekes, hogy épp megérkezésünk után kezdett el szakadni az eső, de ez szemmel láthatólag nem zavarta sem a vevőket, sem az eladókat.– Ezek a seprűk nagyon szépek – állapította meg Túri Kálmán az egyik árus kínálatát vizsgálgatva. És kiderült, hogy olcsók is. Bár a kereskedő nem tudott magyarul, a számológépet használva kiderült, hogy darabja 10 lej, azaz 700 forint. Amiben a piac valóban nagyon erős, az a zöldség. Szép, egészséges paradicsom, paprika, retek és uborka több soron – az árusok is kedvesek, még ha nem is beszéljük ugyanazt a nyelvet. A forintot sem fogadja el mindenki, de pénzváltó a piac szomszédságában is van.– Jöjjenek, kóstolják meg a sajtot! – invitált bennünket tört magyarsággal egy házi tejtermékeket kínáló idősebb asszony. Mi a tehéntejből készült házisajtból kértünk egy kisebb szeletet. – Ezt bizony megéri megvenni – mondta jóízűen majszolva palotai útitársunk, nem sokallva a csemegéért az 1100 forintos kilónkénti árat. Az őrölt pirospaprikát viszont drágállta, ennek kilója átszámolva 4200 forint volt. Vannak ruhák, cipők is, egészen szép bőrnek tűnő dzsekit láttunk például 11 ezer forintért. A legnagyobb nyüzsgés a használt ruhák piacán fogadott minket, ahol már néhány lejért is lehetett kapni egy-egy darabot – ezek persze finoman szólva nem a legutóbbi divatot követik. És errefelé sülnek szabad tűzön a húsos finomságok, és lángost is lehet kapni. Ez is olcsóbb, mint a hazai, feltéttől függően 180 és 300 forint között mozog az áruk – igaz, valamivel kisebbek, mint az itthoniak.A nagylaki piacról Palotára visszatérve megkérdeztük az alpolgármestert, hol tart a csütörtöki határnyitás ügye. Azt mondta, eredetileg úgy volt, hogy a kijelölt 10 határ menti település 4 hétvégén kap átmeneti határnyitást, de azóta már a nyolcadik is megvolt. Most úgy tájékoztatták, összesen 12 lesz, aztán döntik el a forgalom alapján, melyik 2 átkelő marad véglegesen nyitva. A csütörtökre vonatkozó közös kérelemre még nem reagáltak. Ezen a héten még biztosan vasárnap nyitják meg a határt, reményei szerint azonban a jövő héten már csütörtök fogja.