Olvasónk írta - Gál Sándor emlékére

53 évvel ezelőtt érettségiztek a szegedi Déry Miksa Gépipari Technikumban azok a fiatalok, akik 1960. szeptember elsején kezdték meg tanulmányaikat. Ez nagy sikernek számított, hiszen úgy 600 jó tanuló jelentkezőből mintegy 120 technikusjelöltet vettek fel akkor. Az első C osztályba és a fiúkollégiumba három Sándor keresztnevű makói fiatalember került. A „Sam" becenév először Gál Sanyira ragadt rá, amit mindaddig viselni fog, amíg lesz valaki az osztályból, aki emlékezhet rá, mert sajnos 2017. május 7-e óta „csak" emlékezetünkben élhet. Ekkor ragadta el többéves kezelés után korunk legpusztítóbb betegsége. Sam elképesztő lelkierővel élte meg a sorozatos műtéteket és a kemoterápiát is, és 70 évesen bölcs előrelátással készült az utolsó búcsúra.



Tudta, hogy élete nem volt hiábavaló. A sikeres képesítő vizsga után előfelvételisként katonai szolgálatot teljesített, majd a gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett mezőgazdasági gépészmérnöki diplomát. Mezőhegyesen állami birtokon, Makón szövetkezetben hasznosította szakmai tudását. Csaknem három évtizeden keresztül üzemvezetőként irányította Makó vízellását vízhiány és vízjárvány nélkül, majd 67 évesen szűnt meg munkaviszonya a Makó-térségi Víziközmű Kft.-nél. Felettesei megbecsülték, munkatársai képviseleti feladattal bízták meg. Gál Sam kézilabdázott, focizott, szeretett enni, inni, élni. Ember volt.



A városi közösségi munkából is kivette a részét. Már az első önkormányzatnak is tagja lett, kisgazda színekben, 2014-ben pedig a Fidesz frakcióvezetőjeként fejezte be helyi politikai tevékenységét.



Két saját és két fogadott gyermeket nevelt fel, akiknek bizonyára hiányozni fog, csakúgy, mint feleségének, unokáinak, barátainak, volt iskolatársainak és munkatársainak. Kedves Sam! Emlékedet megőrizzük!



Az osztálytársak és munkatársak nevében: Medgyesi Pál, Makó