Olvasósarkot nyertek a diákok a Süsü-filmmel

A gyerekeknek nagy élményt jelentett Süsü kalandjait feldolgozni. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon örülök az olvasósaroknak, mert imádok olvasni. Leköt, és kikapcsolja az agyamat. Olyankor megszűnik körülöttem a külvilág, teljesen el tudok merülni a könyvben – mondta a makói Kálvin-iskola harmadikos diákja, Matovics Tibor Botond.Osztálya egy pályázaton, internetes szavazással nyert, miután készítettek egy 6 perces mesefilmet kedvenc könyvükről. A Süsüről szóló alkotáshoz a gyerekek írták a szöveget és költötték át a filmzenét. Eleinte úgy tűnt, hogy a makói diákok alkotása nem lesz a legnépszerűbbek között, de miután írtunk lelkes munkájukról, megfordult a szavazás állása, és végül harmadikok lettek. Így kapták meg az 50 gyerekkönyvből, 2 babzsákból, könyvespolcból és szőnyegből összeállított sarkot.A napokban megkapták a makói Kálvin-iskola 3. m osztályának diákjai azt az olvasósarkot, amit egy saját készítésű Süsü-mesefilmmel nyertek egy pályázaton. Egy tornaóra alatt szerelték fel számukra, így igazi meglepetés volt, amikor először meglátták.– Nagyon örülök az olvasósaroknak, mert imádok olvasni. Leköt, és kikapcsolja az agyamat. Olyankor megszűnik körülöttem a külvilág, teljesen el tudok merülni a könyvben – mondta a makói Kálvin-iskola harmadikos diákja, Matovics Tibor Botond. Ő is nagyon örül annak az olvasósaroknak, amit osztálya egy pályázaton, internetes szavazással nyert, miután a felhívásra készítettek egy 6 perces mesefilmet.Megírtuk, a kiírás szerint a gyerekek feladata kedvenc könyvük közös feldolgozását követően egy néhány perces, rövid videó elkészítése volt, amelyben a kreativitás, a színjátszás és az olvasás hármasa találkozik. A Süsüről szóló alkotáshoz a gyerekek írták a szöveget és költötték át a filmzenét, amit aztán az iskola énekkarával közösen vettek fel, a film operatőre-vágója pedig az iskola egyik hatodikos diákja, Katona Márk volt. A pályázatot az egyik hazai könyvkereskedelmi áruházlánc, illetve az UNICEF hirdette meg azzal, hogy a 15 legjobb videót elkészítő csoport 50 gyerekkönyvből, 2 babzsákból, könyvespolcból és szőnyegből összeállított olvasósarkot kap ajándékba. A filmeket egy videómegosztó oldalra kellett feltölteni, ott lehetett rájuk szavazni. Eleinte úgy tűnt, a makói gyerekek alkotása nem lesz a legnépszerűbbek között, ám miután beszámoltunk a lelkes munkáról, megfordult a szavazás állása, és végül harmadik lett. – Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített a szavazatával – mondta az osztályfőnök, Bartáné Szabó Mónika.Megtudtuk, a gyerekek nagyon szeretik az új olvasósarkot, és délutánonként szívesen üldögélnek, heverésznek körülötte a szebbnél szebb köteteket olvasgatva. A könyvekből osztálykönyvtárt is kialakítottak, amiből már kölcsönöznek is a gyerekek. Az is kiderült, hogy a lurkók a nyereménnyel együtt feladatot is kaptak: a kiadó időről időre küld nekik az új könyveiből, nekik pedig az a dolguk, hogy mondják el róluk a véleményüket.