Olyan a makói hosszú gyökér mint borban a tokaji: az Unió is elismeri a makói hosszú petrezselymet

– Jellegzetesen édes illata, íze van, jól tárolható, egyenes szárú és mintegy harminc centi hosszúságú. A makói piacon mindig lehet kapni – jellemezte a makói hosszúgyökeret ezúttal háziasszonyként is Makó polgármestere, Farkas Éva Erzsébet. Az, hogy miként lehet felismerni, megkülönböztetni a külföldi, félhosszú fajtáktól, azért fontos, mert bár a közelmúltban az Európai Bizottság döntése nyomán oltalom alatt álló földrajzi jelzést kapott, az ezt igazoló védjegy még nincs kész – a gazdák viszont már most szeretnék, ha a magyar fogyasztók előnyben részesítenék, még ha esetleg kicsit drágább is.Azt, hogy az uniós védelem pontosan mit jelent, a polgármester, Szél István, a megyei agrárkamara elnöke és Kádár József, a helyi gazdakör első embere mondta el keddi sajtótájékoztatóján. Elhangzott, csak az a helyi fajtajellegű, hagyományos nemesítésű, fémzárolt vetőmagból származó petrezselyem forgalmazható így, amit ráadásként a Makói járásban termesztettek. Hogy kik lesznek jogosultak használni a márkajelzést, arról a helyi gazdák önszerveződése fog dönteni. Szél hangsúlyozta, ezzel a makói hosszúgyökér olyan rangra emelkedett, mint a borok között a tokaji, és ez nagy piaci értékkel bíró siker.Ettől a gazdák azt remélik, hogy az áruházláncok is szívesebben fogadják majd. A Makói járásban egyébként évente 700 és 1000 hektár között ingadozik a petrezselyem termőterülete, de ennek csak mintegy harmada makói fajta. Több száz család foglalkozik vele. Kádár József, aki földjein maga is termeszti a gyökeret, azt mondta, idén csapadékszegény volt az időjárás, de aki tudott öntözni, most jó terméssel büszkélkedhet. Makóról egyébként a hagyományos vöröshagyma már részesült hasonló uniós eredetvédelemben – a gazdák most azt szeretnék elérni, hogy a közeljövőben az itteni fokhagyma is kapjon.