Óriásbográcsban főtt a rászorulók ebédje a makói városháza udvarán - fotók

– Isteni finom! Szeretem a gulyást, de utoljára évekkel ezelőtt ettem – mondta az 59 éves Erdei Tibor a régi városháza udvarán, az egyik padra ülve egy tányér meleg étellel. Néha meghívjá valamelyik vendéglőbe tvégén, egyébként viszont általában konzervet eszik, amit vasgyűjtésből vásárol, ezért nagyon örült az ebédnek.

Mint megírtuk, a lapunk által az Év emberévé választott Bakacsi Pálné, azaz Margó néni már hónapokkal ezelőtt nekilátott, hogy megszervezzen egy karitatív akciót. Az ötletet az adta hozzá, hogy Szabó Ferenc egykori makói tűzoltóparancsnok felajánlotta 350 literes, 600 adag elkészítésére alkalmas óriásbográ át, hogy abban gulyáslevest főzzenek rászorulóknak.



A hozzávalót helyi vállalkozó , politikusok adtá össze, a főzéshez szükséges elő észítő munkát a nyugdíjas klubok, civil szervezetek tagja végezté el még előtt nagy lelkesedéssel, aztán finomságot a régi városháza udvarán sörpadokra ülve fogyaszthattá el azok, akik értek belőle. – Hajnali ötkor láttunk a főzéshez – árulta el a főzőcsapat vezetője, Verebes István. Azt is megtudtuk tőle, hogy mintegy 60 kiló hús kellett hozzá, gyö érből, répából 15-15, hagymából pedig 8 kiló került bele, a fűszerek pedig ízlés szerint.



Az étel osztásába beszállt Farkas Éva Erzsébet polgármester is, aki a húst biztosította. Tőle megtudtuk: az óriásbográcsot a makóiak még látni fogjá , azt ugyanis Szabó Ferenc felajánlotta a városnak. Fesztiválok gasztronómiai attrakciója lesz, de hasonló jótékonysági akció alkalmával is használni fogjá . – Egy hentesmestertől, Patkós Sanyi bácsitól kaptam, ő zsírsütő üstként használtam – árulta el az adományozó, aki itthon és ülföldön nagyon sok sütő-főző versenyt nyert régen.