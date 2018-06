Óriási fák dőltek, összetörtek a sírok: a makó-belvárosi római katolikus temetőt is feldúlta a vihar

– Szavakkal nem lehet leírni, amit a vihar idején éreztem – mondta Csermák Szilvia, a belvárosi római katolikus temető gondnoka. A Makót megtépázó vihar itt szörnyű pusztítást végzett: hatalmas fák fordultak ki a földből, gyökerükkel sírokat, sírkereteket emeltek ki, törzseik pedig néhol szétzúzták a síremlékeket. Közvetlenül a vihar után kaotikus és megrendítő képet mutatott a temető, de még tegnap is találtunk olyan részeket, ahol megdöbbentő volt a látvány.Az egyház felhívást tett közzé, kérve a hozzátartozókat, jelezzék, ha kár érte az általuk gondozott nyughelyet. A felméréssel még mindig nem végeztek, de biztos, hogy többtucatnyi sírt rongáltak meg a kidőlt hatalmas fák. A temető látogatóitól a szokásosnál is nagyobb figyelmet kérnek, elképzelhető ugyanis, hogy a lombok között maradtak még nem látható leszakadt vagy leszakadással fenyegető ágak. Ezeket darus kocsival fogják hamarosan eltávolítani.A károk elhárításán még tegnap is dolgoztak, de biztosan marad a munkából a mai napra is. A törzsek darabolásában az egyház, a temetkezési vállalat emberei, sőt önkéntesek is részt vesznek. A sírkertben egyébként éppen temetés zajlott, amikor a vihar lecsapott rá. Egy 74 esztendős temetőlátogató a pusztítás nyomait látva megjegyezte: ilyet még soha életében nem látott, pedig gyermekkora óta látogatja ezt a temetőt.