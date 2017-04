Országzászlót kap a Csanád vezér tér

Az országzászló a Csanád vezér tér éke lesz. Látványterv: makói önkormányzat

Elkészültek a makói országzászló látványtervei – tudtuk meg a városházán. Kovács Sándor önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) kezdeményezésére május végére készül el, és a Csanád vezér téren, a Korsós lány szobrának helyén állhat majd. Az eredetit 75 évvel ezelőtt építették, majd 5 évvel később rombolták le. Az avatási ünnepséget a háromnegyed évszázaddal ezelőtti naphoz fogják igazítani. A két világháború között az ország szinte minden komolyabb településén állítottak országzászlót, a trianoni nemzeti gyász kifejezéseként. Mostanra a legtöbb helyen újra felállították, és Makó kivételével Csongrád megyére is ez jellemző.

Az új nagyon hasonló lesz a régihez, ami annak idején a főtéren állt: egyenlő oldalú háromszög alaprajzú, körüljárható. A zászlórúd kiemelt, világos, nemes csiszolt beton kőburkolatú talapzaton áll majd, melyet téglaburkolatú mellvéd szegélyez, a mellvédet pedig törtfehér műkő plasztika koronázza. A főhomlokzat előtt virágágyás lesz fehér és vörös rózsák számára. Ezt középen közlekedő választja két részre, mely az országzászló főhomlokzatához vezet. Kialakítanak majd egy, a rendezvények megtartására alkalmas kavicsos térrészt, valamint új virágágyásokat is telepítenek. A város költségvetéséből minderre 10 milliót különítettek el, és adományokból is jött össze nagyjából ennyi.A hamarosan felépülő országzászló egy dologban azonban el fog térni a régitől. Nevezetesen abban, hogy beleépítenek egy, a húszas évekből származó, érmére emlékeztető ereklyét is, amelynek érdekessége, hogy mind a 64 vármegyéből van benne néhány porszemnyi föld. Ezt jelenleg a makói levéltárban őrzik – Urbancsok Zsolt fióklevéltár-vezető mutatta meg nekünk.