Összefognak a magyarcsanádi toronyóráért

– Ki kell cserélni az évek során tönkrement óraszerkezetet, új számlapot kell hozzá készíteni, és a világítás is felújításra szorul – mondja Popovics Krisztián, a magyarcsanádi önkormányzat pénzügyi csoportvezetője a helyi román templom toronyórájáról.A több nemzetiség és felekezet lakta, ezerötszáz lelket számláló kis falu arról híres, hogy négy temploma is van – működtethető toronyórával azonban csupán ez az egy rendelkezik. Az 1882-ben emelt épület tornya 32 méter magas, az óra pedig közvetlenül a torony csúcsa alatt van.Javítása már csak azért sem lesz egyszerű, mert – mint megtapasztaltuk – számtalan lépcsőfokot kell megmászni, amíg az ember a szerkezetet egyáltalán megpillanthatja. Egyszer, hat évvel ezelőtt egyébként már javították: akkor egy helybeli nyugdíjas mezőgazdasági gépszerelő, Túri András volt az, aki gyűjtést indított a nemes cél érdekében, majd amikor az anyagköltség összejött, a munkát saját kezűleg végezte el.

Most komolyabb rekonstrukcióra van szükség, ami becslések szerint közel egymillió forintba fog kerülni. Az önkormányzat az ügy érdekében már tavaly közzétett egy adománygyűjtő felhívást, össze is jött néhány tízezer forint.Megkerestek helyi, környékbeli vállalkozókat, számítanak az egyház és a nemzetiségi önkormányzat közreműködésére ugyancsak.– Akárhogyan is alakul a jótékonysági bál bevétele, mindenképpen meg fogjuk csinálni, az önkormányzat is a zsebébe nyúl – mondja a polgármester, Farkas János.Ha minden a tervek szerint alakul, a felújításra még idén sor kerül. A falu román lelkésze, Bekán Aurél azt mondja, a templomnak van nagyobb gondja is, mint a toronyóra, hiszen az épület fala vizesedik. Ugyanakkor ez az összefogás nagyon szép gesztus a falu részéről. A román ortodox közösségnek egyébként nagyjából 30 tagja van jelenleg Magyarcsanádon.