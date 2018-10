Összefognak a nagycsaládok

Makón 14 éve van csoportjuk, jelenleg bő tucatnyi család tartozik hozzájuk. Sok rendezvényen lehet találkozni velük, legutóbb a Hagymafesztiválon mutatkoztak be, ahol Benedek Szilvia régiós titkár, Marsiné Bánó Krisztina makói elnök, valamint egyik lelkes helyi tagjuk, Asztalos Veronika fogadta az érdeklődőket.



Megtudtuk: hivatalosan az a család számít nagynak, ahol legalább 3 gyerek van, de támogatóként az egy- vagy kétgyerekesek jelentkezését is szívesen fogadják. Közös kirándulásokat, programokat szerveznek, emellett jogi tanácsadással, érdekvédelmi munkával segítik a hozzájuk fordulókat.



Tapasztalataik szerint a mostani családbarát intézkedéseknek köszönhetően egyre népszerűbb nagy családot vállalni, de számukra természetesen nemcsak ez a motiváció: a sok gyerek megsokszorozza az örömöt, ráadásul a nagyobb gyerekek segíthetnek is a kisebbek körüli teendőkben – mondják.