Összeköt és a védelemnek is bástyája - Ötvenéves a nagylaki átkelő

– Az átkelő, illetve az itteni kiszolgálólétesítmények sok helybelinek jelentenek munkahelyet, a falunak komoly bevételt is – mondta tegnap délután Locskai Zoltán polgármester Nagylakon, a határátkelőnél. Emlékeztetett: Trianon után Nagylak nagyobb része Romániához került, a kisebbiken alakult meg a magyarországi falu. Az épület falára márványtábla került arra emlékezve, hogy éppen ötven éve nyílt meg az itteni átkelő. Ez meghatározó jelentőségű volt a falu fejlődése szempontjából. Azóta ez az ország egyik legforgalmasabb átkelőjévé vált, több tízmillió ember használta.Piros Attila megyei főkapitány az emléktábla leleplezése előtt arról beszélt, hogy az átkelő egyrészt összekötő kapocs a határ két oldalára került magyarság között, másrészt a biztonság fontos bástyája is. Lázár János ehhez hozzátette, a kormány szükség esetén készen áll arra, hogy Nagylaktól Mezőhegyesig is kerítést építsen a határ védelmében. Úgy vélte, az elkövetkező évtized legfontosabb kérdése a migráció lesz, függetlenül attól, hogy a vasárnapi választás után milyen kormány alakul majd.Az átkelő egyaránt fontos a falunak és a határ két oldalán lévő térségeknek is.