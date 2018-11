Öt épületre összesen 175 milliót költöttek - megújult a községháza Apátfalván

Szerencséje volt az apátfalvi községházán dolgozóknak: nem fordult igazán hidegre az idő a polgármesteri hivatal felújításának befejezéséig, így nem okozott gondot, hogy az épületet, amelybe átmenetileg költöztek, nem lehet fűteni.



Mint megírtuk, a hivatal még a nyáron foglalta el átmeneti időre a Kossuth utcai egykori téeszszékház egy részét, nem messze a községházától. A polgármesterrel és az alpolgármesterrel együtt 13 embert kellett itt elhelyezni. Az ideiglenes átköltözés oka az volt, hogy a falu nyert összesen 175 milliót 5 önkormányzati ingatlan korszerűsítésére, és ezek egyike a polgármesteri hivatal volt.



A munka most fejeződött be: kicserélték az ajtókat-ablakokat, a falak hőszigetelő réteget kaptak, a tetőre pedig napelemeket szereltek fel, ráadásként az eddig hiányzó akadálymentesítést is elvégezték. Mindez 60 millióba került. Mint megtudtuk, a hivatal felújításával együtt sikeresen befejeződött a másik négy épületen megkezdett hasonló munka is. Így energiatakarékos, illetve hőszigetelt lett a helyi sportpálya öltözője, a Dózsa György, a Maros és a Rákóczi utcai óvodaépület is. A projekt célja volt, hogy elősegítse az érintett épületek racionális energiagazdálkodását, megújuló energiaforrásokat hasznosítson, csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását.