Öten verték össze a makói férfit - másnap agyduzzanat és légzésbénulás után meghalt

A vádirat szerint még áprilisban a sértett férfi az esti órákban alkoholt fogyasztott, majd éjfél előtt egy makói szórakozóhelyre ment, ahol zenés, táncos estet tartottak. A szórakozóhelyen tartózkodott az öt vádlott is egy nagyobb társasággal, akik a cselekmény elkövetésekor már szintén ittas állapotban voltak. Sértett a viselkedése miatt szóváltásba keveredett a szórakozóhelyen tartózkodókkal, így a vádlottakkal is, akik megkérték, hogy távozzon. Sértett ennek eleget tett, de rövid idő múlva visszatért. Ekkor ismét kikísérték a szórakozóhelyről, amely előtt újból szóváltásba keveredett a vádlottakkal és egyikükkel pofon is ütötték kölcsönösen egymást. A sértett látva a vele szemben levő erőfölényt, gyors léptekkel elindult, hogy a helyszínt elhagyja, azonban a vádlottak utána indultak. Miután utolérték, körbefogták, majd a ruházatát rángatni kezdték, illetőleg megpróbálták őt megrúgni, megütni. A sértettnek ekkor még sikerült kiszabadulnia és elfutnia. A vádlottak közül hárman utánaszaladtak, illetőleg a vádlottak hozzátartozói is utánuk indultak kiabálva, szidalmazva őt, hogy a történteket lássák. Futás közben a vádlottak többször megpróbálták a sértettet ellökni, illetőleg elé kerülni. Amikor ez sikerült, a vádlottak egyike a falhoz szorított sértettet ököllel, nagy erővel fejen ütötte, melynek következtében a sértett megszédült, térdre rogyott és hasra esett, azonban ekkor még eszméletét nem vesztette el és felállt. Ekkor ért oda egy másik vádlott, aki ugyancsak ököllel nagy erővel a védekezést ki nem fejtő sértettet fejen ütötte. A sértett ennek következtében összeesett és eszméletét vesztette.



A helyszínre hívott mentők újraélesztést végeztek a sértetten, melynek következtében keringése átmenetileg visszatért, de a kórházba szállítást követően másnap reggel elhunyt. A sértett halálát az ökölütések miatt a keményburok alatti vérzés következtében kialakult agyduzzanat és légzésbénulás okozta, s azt a szakszerű ellátás sem tudta elhárítani.



A főügyészség a vádlottak közül a fejre mért ökölütéseket kifejtő két személyt halált okozó testi sértés bűntettével vádolja, míg további három, a halálos ütéseket megelőző, attól térben és időben eltérő bántalmazásokat kifejtő vádlottat csoportos garázdaság bűntettével vádol. A vádlottak bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni. A vádlottak közül a halálos ökölütést kifejtő férfiak előzetes letartóztatásban vannak.