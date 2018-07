Öthektáros útvesztő épült Kiszombor határában

A sokak által kedvelt labirintusjáték életnagyságú változatát egy hét alatt négy-öt ember készítette el, kapa és mérőszalag segítségével vágták be a másfél méter széles utcákat a kukorica közé - mondta Endrész Erzsébet, a szervező Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör elnöke az MTI-nek.



Az ösvények alkotta rajz - melyet előbb milliméterpapíron terveztek meg kicsiben - központi figurája egy kukoricacső és a tízes szám, hiszen ez a tizedik, jubileumi nyár, amikor útvesztő készült a Makóhoz közeli község határában. A szemlélődök négy teknős alakját is felfedezhetik a magasból, amelyeknél érdekes feladatokat kell megoldaniuk a résztvevőknek. A figurákat zsákutcák, hurkok és útkereszteződések veszik körül, jelentősen megnehezítve ezzel a kijutást a labirintusból.



A növények magassága - a felhasznált vetőmagnak köszönhetően - eléri, sőt néhol meghaladja 2,5 métert, így a látogató csak a kék eget és a kukoricasor által alkotott zöld falat látja. A kukorica betakarításáig, a tervek szerint augusztus 11-ig látogatható útvesztő péntekenként és szombatonként éjszaka is bejárható, ekkor tanácsos zseblámpa használata.



Az útvesztőnél érdekes programok is várják a vendégeket. Szerveznek parasztolimpiát, kézműves foglalkozásokat, csillagászati és solymászbemutatót, az útvesztő leküzdése után pedig a gyerekek hagyományos népi játékokkal is múlathatják az időt.