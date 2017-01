Ötmilliárd forintos fejlesztési támogatás érkezett Makóra

A kormánnyal történő hatékony együttműködésnek köszönhetően ötmilliárd forintos fejlesztési támogatás érkezett 2016 végén Makóra - jelentette be Farkas Éva Erzsébet (Fidesz-KDNP) polgármester csütörtökön a Maros-parti városban.



A következő hónapokban elindulhat több kulturális, oktatási és sportlétesítmény építése, illetve rekonstrukciója, közterületek megújítása, és folytatódhat a térségi ivóvízminőség-javító program - mondta a politikus sajtótájékoztatóján.



Az önkormányzat emellett 2,8 milliárd forintra nyújtott be pályázatot a területi operatív programhoz egyebek mellett a Honvéd városrész komplex rehabilitációjára - tette hozzá.



Makó és térsége ivóvízjavító programjának első, uniós támogatással megvalósult üteme 2015 decemberében zárult le. Annak érdekében, hogy a 17 településen élő 43 ezer lakos ellátása hosszútávon is biztonságos legyen, szükség van még kutak felújítására, hálózatrekonstrukcióra, a fertőtlenítés hatékonyságának javítására. Emellett a várhatóan 2019 elejére befejeződő fejlesztés keretében egy új terület vízellátását is kiépíthetik - közölte Farkas Éva Erzsébet.



A polgármester elmondta, hogy Makovecz Imre eredeti elképzelései alapján készülhet el a város új, háromszintes, 1840 négyzetméteres könyvtára 2018 márciusára. A 2,66 milliárd forintos kormányzati támogatás magában foglalja a könyvtár környezetének a belváros teljes arculatát megváltoztató rehabilitációját is.



A Makói Levéltár 130 millió forintos támogatásnak köszönhetően új helyre kerül. Egy egykori óvodaépületet újítanak föl és alakítanak át úgy, hogy a tárolási kapacitás a későbbiekben is bővíthető lesz - tudatta a politikus.

Páger mozi és rendezvényház helyi védelem alatt álló épülete 600 millió forintból újulhat meg. Már ősszel elkezdődhet a kivitelezés, a háromszintes épületben elsősorban civilek és fiatalok kapnak majd helyet. Makovecz Imre tervei közül a Hagymaház volt az első, mely megvalósulhatott Makón. Az 1998 októberében átadott épület külső homlokzatának és tetőszerkezetének rekonstrukciója történhet meg 130 millió forintból - sorolta a fejlesztéseket Farkas Éva Erzsébet.



Az Erdei Ferenc téri sportpálya lelátójának építése a nyár elejére készülhet el 400 millió forintból, tao-támogatással. Az ezer négyzetméteres alapterületű épületben tíz öltöző kap helyet.



A Galamb József Mezőgazdasági Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítése 345 millió forintból kezdődhet el, a beruházás részeként eredeti formában állíthatják helyre a homlokzatot. A több mint háromszáz diákot oktató Almási utcai iskola tornatermét pedig 30 millió forintból újítják föl - mondta a polgármester.