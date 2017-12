Ötszázmillióból épül bicikliút Maroslelén át - minden beadott pályázatuk nyert

Betonelemekkel bélelik a vízelvezető árkot a Rákóczi utcán. Ha az idő engedi, februárig végeznek.

– Minden beadott pályázatunk támogatást kapott a területi operatív programban. Megkötöttük a szerződést a kincstárral. A pénz itt van a számlánkon – számolt be a település életében fontos fejleményről Martonosi György polgármester. A legnagyobb beruházásuk 503 millió forint értékű lesz. Ez a településen keresztül vezető bicikliút, amely a Hódmezővásárhelyet Makóval összekötő aszfaltcsík egy szakasza lesz. Februárban tervezik megkötni a kivitelezővel a szerződést, elvileg 2018 végére elkészül a bicikliút.

Az ipari területen 120 millió forintból inkubátorház épül. Hűtőházat alakítanak ki, amelyben a lelei gazdák által megtermelt, hűtést igénylő zöldségeket fogják tárolni, 2019-től. Szintén pályázati pénzből újul meg a polgármesteri hivatal, amelynek régi épületszárnya helyére új épül, a Belügyminisztérium támogatásával. Ott kapnak helyet a rendőrök, oda költözik a takarékszövetkezet is. Az épületet már úgy alakítják ki, hogy biztonságosan el lehessen helyezni benne egy bankjegykiadó automatát. Ezt már nagyon sokszor, sokan hiányolták Maroslelén.A könyvtár energetikai felújítása most fejeződik be: rácsatlakoztatják a hálózatra a napelemeket, és kezdődhet a műszaki átadás. Az intézmény hamarosan visszaköltözhet a helytörténeti gyűjtemény épületéből, amelyet ezután szintén fel fognak újítani, vidékfejlesztési támogatásból. Oda is napelemek kerülnek, mint a könyvtárra, és új nyílászáró, homlokzat, tető.Most pedig szintén TOP-os forrásból két belvízelvezető árok rekonstrukciója zajlik, a Rákóczi és a József Attila utcában. Ez a munka, ha az időjárás engedi, január-februárra befejeződik.