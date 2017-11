Palotának kettő is van, Maroslele még várja

Többhavi szünetet követően, azután került ide, hogy a kisvárosban bezárt az egyik pénzintézet helyi fiókja a városháza épületének földszintjén. Az ott korábban is üzemelt ATM került most új helyre – miközben egyébként van egy másik is: a takarékszövetkezeté most is a városháza épületének földszintjén üzemel.



– Tulajdonképpen eddig sem kellett Makóra vagy Pitvarosra menniük azoknak, akik nem a szövetkezetnél bankoltak, de így olcsóbb nekik a pénzkivétel – mondja a kultúrház nyugdíjba vonuló igazgatója, Ádok István.



Az, hogy Palotán két bankjegykiadó is van, a 2100 lakossal rendelkező Maroslele lakosai bizonyára irigykedve hallják – náluk ugyanis egy sincs.



A község lakói két esztendeje a Facebookon jelezték igényüket erre, mondván: sokan rendelkeznek bankkártyával, amit viszont csak vásárlásra tudnak használni, helyenként csak limitált összeg felett, a takarékban pedig olykor órákig állnak sorban – hétvégén pedig utazni kell a pénzfelvételért. Martonosi György most megerősítette lapunknak, a probléma jövő tavaszra megoldódhat.



Akkorra újítják fel a községháza régi szárnyépületét, és abban az új bankfiók részeként lesz ilyen berendezés is.