Páncélos lovagok csatáztak Makón: 16 lovag küzdött meg egymással szerte az országból

Tudta?



A kelet-európai eredetű, a '90-es évek óta ismert buhurtnak más hagyományőrző sportágakkal szemben az a sajátossága, hogy a harc nem egyszerűen találatra megy: nem pontot kell elérni és megérinteni a másikat, hanem szó szerint legyőzni. Az egyéni vagy csoportos küzdelem feladásig vagy földre vitelig tart és noha vannak tiltott terültek, például a hajlatok, a versenyzőket csak a felszerelésük védi meg a sérülésektől. A kardok egyébként nem élesek, nem hegyesek és szúrni nem szabad velük, csak ütni. Azért ez is tud kellemetlen lenni, ha például rossz a felszerelés vagy nem figyel a védekező – a makói versenyen is volt egy nyílt ujjtörés.

Fémkardok csaptak össze, vértek roppantak a karámban – így néztek ki a hétvégi makói sportágválasztó részeként megrendezett országos hagyományőrző bajvívás, a buhurt csatái a városi sportcsarnok udvarán. A rendezvényen több mint 30 sportággal ismerkedhettek meg az érdeklődők, de nem túlzás azt mondani: a tetőtől talpig páncélba öltözött, korhű fegyverzettel felszerelt lovagok csatáira voltak a legtöbben kíváncsiak. 16 harcos jött össze szerte az országból egyenként másfél perces küzdelmekre. Aki akarta, fel is próbálhatta a vértezetet, sisakot, kézbe foghatta a pajzsot és a kardot.– Hihetetlenül jó érzés egy ilyen csatát megvívni. Megdobja az ember adrenalinszintjét, a stresszt is levezeti, de a küzdelemhez természetesen hidegvér kell – foglalta össze a lényeget a lapunkban már bemutatott, civilben ingatlanközvetítőként dolgozó makói Ferenczi Gábor. Két éve műveli a bajvívás eme változatát. 14. századi lovagi öltözetben érkezett, amelynek elkészültére több mint egy évet várt, de például a lábvértje új szerzemény volt. Amit viselt, mind acélból, titánból és persze posztóból készült. Hozzátette, aki az egészből csak a parádés öltözetet látja, téved: ez a sportág a technikai tudáson kívül nagyon komoly állóképességet is igényel. Ő például hetente ötször jár erőnléti edzésre. Most a magyar válogatott tagjaként a világbajnokságra készül.