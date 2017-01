Patikát épít Magyarcsanád

Épphogy csak átadták a megújult művelődési házat, már indul is a következő beruházás Magyarcsanádon: gyógyszertára is lesz a falunak. Szomorú kuriózuma az ezerötszáz lelkes községnek a patika hiánya, hiszen a megyében még a kisebb falvakban is ritkaság, hogy nincs gyógyszertár. Ha valakinek a magyarcsanádi háziorvos gyógyszert ír fel, most még legalább öt kilométernyit kell utaznia, hogy kiválthassa – legközelebb Apátfalván van patika.A falu polgármestere, Farkas János lapunknak azt mondta, az önkormányzat már tavaly megkapta a támogatást a gyógyszertár építésére. A héten kiírják a közbeszerzési eljárást, az építkezés várhatóan februárban indul, és őszre fejeződik be. Az épületet a mostani orvosi rendelő helyére tervezik, ami emiatt átmenetileg el is költözik a Fő utca 43. alá. Itt a szociális szolgáltató központ működik.A költözés azért ideiglenes, mert a falu vezetésének tervei szerint a patikához – jó esetben azzal nagyjából egy időben – épül egy korszerű egészségügyi centrum is, és itt lesz a rendelő végleges helye. A pályázatot beadták, elbírálása tavasszal várható. A komplexumban a háziorvosi ellátáson kívül helyet kap majd a védőnői szolgálat is.A két beruházás – a patikáé és a központé – összesen 100 millió forintba kerül. Ez az önkormányzat éves költségvetésének közel harmadát kitevő összeg.