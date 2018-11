Példát mutatnak a diplomás romák - A dél-alföldi egyesületnek 14 tagja van

Sztáncs Erika a gyerekek között. Fotó: Szabó Imre

– Nehéz, de sikerélményt is adó munka az, amit vállaltunk. Az egyik mentorált diákunk például már a bölcsészkar hallgatója – mondta Sztáncs Erika pedagógus, a Dél-alföldi Roma Diplomások Egyesületének egyik tagja. A civil szervezet 2007-ben alakult, és legfőbb célja az, hogy a hátrányos helyzetű roma származású gyerekek előmenetelét, tanulmányait segítse, egyúttal a hagyományok ápolását is erősítse. Ennek érdekében rendszeresen szervez számukra tehetséggondozó táborokat és egyéb közösségi összejöveteleket. Most a magyarcsanádi művelődési házba invitálták őket közös karácsonyváró kézműveskedésre, egyúttal az érdeklődőknek a helyi és az országos közélet szereplői társaságában beszámoltak tevékenységükről. A gyerekek még műsort is adtak – mint láttuk, nagyon jól érezték magukat.A jelenleg 14 tagot számláló egyesület elnöke, Székely Csilla – civilben kormányhivatali ügyintéző – azt mondta, tagjaik között nagyon sokféle végzettségű ember van, a pedagógustól az informatikuson át az egészségügyi dolgozóig. Érdekes, hogy tagjaik között a legtöbben valamilyen segítő hivatás művelői. Székely Csilla szerint ennek egyrészt az az oka, hogy közelebb áll hozzájuk a művészet és a humán érdeklődés, másrészt az, hogy akinek sikerül kitörni a nehéz körülmények közül, általában késztetést érez arra, hogy segítsen a többieken is. – Engem a keresztanyám, Szécsi Istvánné óvodapedagógus, az egyesület alapítója ösztönzött arra, hogy tanuljak tovább. Nyilván nem mindenkiből lesz diplomás, de ha a személyes példánk nyomán a gyerekek látják, hogy érdemes tanulni, és ebben a szülők is támogatják őket, akkor már érdemes folytatni az egyesületi munkát – mondta.