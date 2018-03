Pénzt is áldoz a makói zöldséges az üzlete előtti parkért: Kacsner 300 ezer forintot ajánlott a Korsós lányért

A szobor egyelőre a makói múzeum udvarán látható. Fotók: Szabó Imre

– Valamikor régen a makói piac a városközponttól a mai Kossuth utcán húzódott végig, odáig, ahol most az én üzletem van. És akkoriban is itt állt a szobor, ivókútként funkcionált – mondta Kacsner István (kis képünkön) arról, hogy miért szívügye a szobor itteni elhelyezése. Mint mesélte, a kutat fehér lovas kútnak hívták azért, mert volt egy igási gazda, aki a piacra menet mindig itt kötötte ki a lovát. Mivel nem vetette meg az italt, előfordult, hogy pénteken érkezett, de a ló még vasárnap is ott volt.

Mint korábban megírtuk, a Korsós lány szobra tavaly nyárig a Csanád vezér téren állt. Azért kellett onnan elszállítani, mert oda került az országzászló. Mostanra egyébként nagyon elhanyagolt állapotba került, darabok hiányoznak belőle – elszállítása előtt elemeire bontották, majd a makói múzeumba vitték, hogy ott rendbe hozzák. Jelenleg is ott van. Azt már korábban eldöntötték, hogy helyreállítása után a Kossuth, a Bolygó és a Baross utca által határolt kis, háromszög alakú térre viszik át. Kacsner, akinek itt a zöldséges üzlete, 300 ezer forintot ajánlott fel a városnak, amit az önkormányzat a terület parkosítására vagy az azt körbevevő út felújítására fordíthat, egyben vagy megosztva.

A körzet önkormányzati képviselője, Kovács Sándor is tett felajánlást: képviselői alapjából, 100 ezret. Azt is elmondta, hogy a hivatal már meg is bízott egy szakembert a szobor helyreállításával. A térre nem csak az az alkotás kerül. Fákat, bokrokat ültetnek, padot is helyeznek ki, a tervek szerint valamikor tavasszal. Hogy pusztán szoborként vagy ismét kútként funkcionál majd a Korsós lány, egyelőre még nem dőlt el – kérdés, hogy sikerül-e megtalálni az egykori kút furatát.