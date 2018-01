Peppa eltűnése miatt majdnem tüntetést tartottak Makón

Látta valaki Peppát? A gazda fotója

Peppa – így hívják a bullterriert – kiadatásáért és a gyepmester lemondatásáért akart demonstrációt szervezni a hét végén a helyi polgármester otthona előtt a kutya makói gazdája és egy budapesti állatvédő, akiknek a felhívására a Facebookon jó néhányan jelezték részvételüket. Azért akartak tüntetni, mert az állat, miután kóborként befogták, és a gyepmesteri telepre vitték még tavaly november végén, onnan különös módon eltűnt, állítólag megszökött.A tüntetésre invitáló felhívást időközben eltüntették a közösségi oldalon, és információink szerint visszavonták az erről szóló rendőrségi bejelentést is. Mi több, a kutya eltűnésének körülményeit firtató bejegyzés sincs már meg. Ennek egyébként a legfurcsább momentuma az volt, hogy a gyepmester a befogott, csippel is rendelkező fajkutyát annak ellenére sem adták ki a gazdának, hogy ő állítása szerint oltási könyvvel jelentkezett érte – a telepen ragaszkodtak az állat kéthetes karanténba vételéhez.

A gyepmesteri telepet üzemeltető városgazdálkodási nkft. vezetője, Nagy Nándor kivizsgálta a történteket. Lapunkat úgy tájékoztatta, a tulajdonos az első fokú állatvédelmi hatóságként eljáró jegyzői irodavezetőnek elismerte, hogy a kutya korábban már több alkalommal megszökött az otthoni kerítést kirágva, és ezért fordulhatott elő, hogy a gyepmesteri telep kenneljéből is kiszabadult – jóval a karantén lejárta után –, annak kifeszítésével.Az is kiderült, hogy az állat érvényes védőoltással valójában nem rendelkezett, tehát visszatartása megfigyelési célra a veszettség elleni védekezés szabályairól szóló jogszabály előírásai szerint indokolt volt. A tulajdonost a befogásról tértivevényes levélben tájékoztatták. A gyepmester a jogszabályban előírt kötelezettségeit teljesítette, azonban elmulasztotta az ügyvezetőt tájékoztatni arról, hogy olyan eb szökött meg a telepről, amelynek a tulajdonosa ismert volt. Ezért a gyepmestert írásbeli figyelmeztetésben részesítik.A történetben egy furcsaság még mindig van, nevezetesen, hogy a telep állatorvosát valaki – a doktor nem tudta megmondani, ki – felhívta, hogy a kutya elhullott, így az elektronikus nyilvántartásban most így szerepel. Peppa gazdája, aki nem szerette volna, ha név szerint szerepel a cikkben – mert nem akar ismét középpontban lenni –, most tanácstalan, mi lehet a kutyával. A gyepmester azt mondta, azon túlmenően, amit főnöke mondott, egyelőre nem szeretne nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.