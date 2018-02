Petra és Deni meghódítja táncával a világot

Balla Petra és Szalai Dénes joggal büszke sikereire.

A 18 esztendős Szalai Dénes és táncpartnere, Balla Petra nemrégiben ismét sikeresen megvédte magyar bajnoki címét mind a standard, mind a tíztánc kategóriában – tájékoztatta lapunkat a fiatalember édesapja, Szalai Ferenc. A Csongrád megyei páros ezzel már nyolcszoros magyar bajnok; számtalan hazai és nemzetközi versenyen vettek már részt, hat világbajnokságon is. Most is készülnek a következőre olyan edzők felkészítésével, mint Zsom Olivér Vozár Boglárka és Federico Filippone A kettős nyolc esztendeje táncol együtt, külön-külön azonban jó egy évtizedes múltjuk van már ebben a művészetnek, sportnak, kikapcsolódásnak egyaránt tekinthető világban. A véletlen kovácsolta őket táncpárrá, ugyanis mindketten szinte óvodáskoruk óta foglalkoztak vele, s közben ráadásul Szegeden egymás szomszédságában laktak. Deni édesanyja, Szalai Zita megjegyzi, a sikerekben mind a mai napig nagy szerepe van a makói szülői, nagyszülői háttérnek is. Mint sejthető, igen költséges sportágról van szó, komoly kiadást jelent a külonórák biztosítása vagy például az utazás a versenyekre.

A fiatalokról nem túlzás azt mondani, hogy a tánc az életük: Deninek például már tanítványai is vannak, tudatosan készül arra, amikor inkább átadni, mintsem megmutatni fogja a tudását. Egyelőre azonban a versenyek a legfontosabbak számukra. Magyar ifjúsági pár még sohasem jutott döntőbe ifi standard világbajnokságon, nekik azonban minden esélyük megvan rá, hiszen a világranglista 9. helyén állnak. A megmérettetésre szeptemberben, Magyarországon, Kisteleken kerül sor 45 ország 70 párosának részvételével.