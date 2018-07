Pitvaroson eritritet gyártanának szárhulladékból

Cukorbetegeknek, diétázóknak is kiváló

– Szeretnénk elérni, hogy Pitvarosról ne elvándoroljanak az emberek, hanem ideköltözzenek, hozzánk járjanak dolgozni. Ötleteltünk, így körvonalazódott, hogy jó lenne egy eritritüzemet építeni – mondta Radó Tibor polgármester. Az ötlet még elméleti síkon mozog. A polgármester úgy véli, nem az önkormányzatnak, hanem a piaci szereplőknek kellene meglépni a beruházást, amiben az önkormányzat segítséget tudna nyújtani.– Pitvaroson van egy közel 80 hektáros víztározó, amit még a rendszerváltozás körül épített a Mezőhegyesi Cukorgyár. Szinte nem is használták, mert a gyár megszűnt. Azóta is kihasználatlan. Pitvaros négy városhoz, Orosházához, Battonyához, Hódmezővásárhelyhez és Makóhoz is körülbelül 30 kilométeres távolságra van.Hozzánk gazdaságosan el lehetne szállítani a mezőgazdasági szárhulladékot. Ezekből az adottságokból jött az ötlet, hogy Pitvaroson jó lenne, ha épülne egy eritritüzem. Egy biológiailag könnyen hasznosítható terméket tudnánk előállítani, gyakorlatilag cellulózból, ami minden szárhulladékban van. Egy kisebb üzem termelését bármikor lehetne értékesíteni – véli a polgármester.Radó Tibor elmondta, társadalmi haszna is lenne az üzemnek, aminek a létesítése nagyjából 2 milliárd forintba kerülne. – Segítené a 22 milliárd forintból megújuló csatornát is. Egy ilyen méretű víztározóban a folyamatos vízhasználat során több víz keletkezik, mint csupán az öntözőrendszer részeként. Egy szivattyúzással két funkcióra lehetne hasznosítani a vizet.A szárhulladék feldolgozásakor keletkező rostanyagot pedig trágyaként lehetne visszajuttatni a földbe. Mintaüzemként is működhetne, az oktatási és kutatási oldallal, valamint a mezőgazdasággal együttműködve – vázolta az ötleteket a polgármester.Radó Tibor elmondta, tudomása szerint Európában egyedül Németországban gyártanak eritritet, de nem szárból, hanem kukoricából.– Nekünk ebből az lenne a nyereségünk, hogy helyben is lenne munkalehetőség, és az önkormányzat nagyobb adóbevételhez jutna – tette hozzá.Az eritrit glikémiás indexe gyakorlatilag 0, cukorbetegek is fogyaszthatják. A szénhidráttartalma 1 g/100 g. Az energiatartalma csekély, 20 kcal/100 g, vagyis fogyókúrához is kiváló. Nem okoz fogszuvasodást, mert a szájban található baktériumok nem tudják feldolgozni. Mivel a gombaszaporodást gátolja, a Candida-diétások is fogyaszthatják.