Pitvaroson idén új egészségcentrumot építenek

Radó Tibor.

– Több olyan pályázatunk is van, amelyre tavaly nyertünk forrást, a beruházást viszont idén valósítjuk meg – mondta Radó Tibor polgármester, akit az elmúlt évi eredményekről és az idei tervekről kérdeztünk.– Az elmúlt év egyik legfontosabb beruházása a napközi konyha felújítása volt. Új főzőberendezéseket is beszereztünk. Szeretnénk terjeszkedni, ehhez pedig bővíteni kellett a kapacitást – hangsúlyozta.Az óvodában most is munka zajlik, de ez nem zavarja a gyermekintézmény mindennapjait. Teljesen megújul az ovi. Az épület egy része egykor lakás volt. Ott külön bejárattal is rendelkező tornaszobát alakítottak ki. A teljes épület hőszigetelést, új nyílászárókat kap, és akadálymentes lesz. A fűtést is korszerűsíti, és az intézmény szennyvízkezelését is megoldották.

Idén felújítják a Deák utca aszfaltburkolatát, így a vasútállomás megközelítése is könnyebb lesz. A földes utak karbantartásához több mint 16 millió forint pályázati forrást nyertek. Traktort, mélyárok-ásó adaptert és bütykös hengert vásárol a Pitvaros és Nagyér által alkotott konzorcium. A gépeket közösen használja majd a két önkormányzat.A Kossuth utca 48. szám alatti ingatlanon is hamarosan építkezés kezdődik. Egy többfunkciós épület készül. Oda költözik a rendőrőrs, a gyógyszertár. Ott alakítják ki az egészségközpontot is, a védőnői és csecsemőgondozó szolgálattal, a fogorvosi és háziorvosi rendelővel. A tervek szerint idén októberben át is adják a létesítményt.Radó Tibor azt is közölte, hogy az iskola 483 millió forintot nyert a felső tagozat felújítására, átépítésére. – Ez ugyan nem önkormányzati beruházás lesz, hanem tankerületi, de nekünk kiemelkedően fontos. A felsősök szeptember 1-jén a művelődési házban kezdik az új tanévet, ott alakítjuk ki az ideiglenes tantermeket. A diákok a munkálatok befejeztével egy korszerű, XXI. századi iskolában folytathatják majd tanulmányaikat – mondta a polgármester.