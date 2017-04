Pulitzerre emlékezett Makó

Fotó: Pulitzerre emlékeztek Makón. Fotó: Szabó Imre

A Korona zsúfolásig megtelt emeleti dísztermében Farkas Éva Erzsébet, a város polgármestere, Yossi Amrani, Izrael budapesti nagykövete, Eric Watnik, a budapesti amerikai nagykövetség sajtó- és kulturális tanácsosa és Csillag András, a Szegedi Tudományegyetem főiskolai tanára tisztelgett a 170 évvel ezelőtt született sajtócézár emléke előtt.

Az ünnepséget követően a résztvevők a főtéren megkoszorúzták Pulitzer emléktábláját, illetve mellszobrát. Délután pedig a múzeumban, ahol a lapunkban már beharangozott Pulitzer–Munkácsy-kiállítás is megnyílt, bemutatták Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató és Csillag András pulitzer-kutató új, közös könyvét a sajtócézárról. A kötet Halmágyi korábbi Pulitzer-könyvéhez hasonló, de annál sokkal gazdagabb: bemutatja Pulitzer makói kötődését, a városban élő Pulitzer-kultuszt, és a társszerző révén az amerikai sikersztorit is feleleveníti. Ráadásul a tengerentúli érdeklődők kedvéért angolul is olvasható.