Rámpa van Makón a közösségi háznál, csak nem lehet ráhajtani

Nacsa Erzsébet személyesen is ismer még két mozgáskorlátozottat, aki örülne a bejáratnak. Fotó: Szabó Imre

– Amikor legutóbb, virágvasárnapkor eljöttem az újvárosi plébánia közösségi házába, a paplak bejáratán keresztül jöttem be az elektromos mopeddel – mesélte a 79 esztendős makói Nacsa Erzsébet – Onnan egy segítőkész fiatalember vitt be a paplakon keresztül, ahol lépcsők vannak. Nagyon megalázó volt, el is sírtam magam.Az idős asszony születése óta mozgáskorlátozott. Mint mondja, a Szent László király nevét viselő újvárosi templom közösségi házként is funkcionáló plébániáját, ahol gyakran tartanak különböző egyházi rendezvényeket, szertartásokat, nagyon ritkán látogatja, mert alig tud bejutni.

Pedig az épület akadálymentes – legalábbis elvileg. Arról, hogy a plébániát 39 millió forintos pályázati támogatásból minden környékbeli számára nyitott közösségi hellyé fejlesztették, bővítették, 6 évvel ezelőtt számoltunk be. Az akadálymentesítés felemás módon sikerült, hiszen a főbejárathoz valóban felvezet egy rámpa, de a rámpához csak nagy kerülővel, fal mellett vezető, keskeny, hepehupás úton lehetne eljutni a paplak bejáratán keresztül. A másik lehetőség a paplakon keresztüli átjárás – kézben cipelve, a lépcsők miatt.A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha egy kaput nyitnának a kerítésre ott, ahol a rámpa indul. Nacsa Erzsébet elmondása szerint ezt négy éve szeretné elérni, többször kérte már. Nem csak magának: az újvárosi hívek között több kerekesszékes van._%Pálfai Zoltán%_ makó-belvárosi plébános, akihez Újváros tavaly augusztus óta ismét tartozik, azt mondta, őt személyesen ezzel a panasszal még nem keresték meg. A kapu készítését tervezik, előzetes felmérést már végeztek is a helyszínen – őszre szeretnék a problémát megoldani. Hozzátette: ez nem lesz olyan egyszerű, mint első pillantásra tűnik, hiszen például a kerítés melletti kerékpárút, illetve a főbejárat rámpája között szintbeli különbség is van, amit ugyancsak át kell hidalni.