Régi idők játékai Makón

- Az én játékaim sajnos már nincsenek meg, úgyhogy nekem ez a kiállítás egy kicsit időutazás is - mondta mosolyogva a makói Keriben tanuló, 11. évfolyamos Gera Boglárka a hétvégén megnyílt makói retrójáték-kiállításon. Mint mondta, neki is inkább fiús játékai voltak, hasonló kocsikat és kistraktorokat látott is itt, sőt pénztárgépet is.





Mészáros példaként elmondta, hogy egy dobozzal együtt vásárolt szovjet gyártmányú Lada-modellt, amely nagyjából 10 ezer forintot ér, és még senki nem játszott vele, vadonatúj volt.



Azt mondta, a régi játékok gyűjtésében az a jó, hogy kikapcsolja az embert a mindennapi gondokból, egy kicsit újra lehet élni velük a gondtalan gyermekkort. Civilben egyébként a 12. kerületi önkormányzatnál dolgozik referensként.



A mintegy száz retró játékot bemutató kiállítás januárig lesz nyitva. Ezzel együtt játékadományok gyűjtése is indult, ez azonban egész évben folytatódni fog – ilyesmire ugyanis a rászoruló gyerekeknek nem csak karácsonykor van szükségük A bemutatónak a nemrég megnyílt belvárosi ifjúsági színtér ad otthont. Az igen gazdag kollekció – amelyben működő vasútmodellpálya, katonai járművek, kocsik is láthatók a rendszerváltás előtti időszakból – a budapesti Mészáros Zoltán tulajdonában áll. Többségükkel annak idején ő maga játszott, de olyan is van, amit vásárokban, piacokon vett meg, illetve internetes oldalakról szerzett be.Mészáros példaként elmondta, hogy egy dobozzal együtt vásárolt szovjet gyártmányú Lada-modellt, amely nagyjából 10 ezer forintot ér, és még senki nem játszott vele, vadonatúj volt.Azt mondta, a régi játékok gyűjtésében az a jó, hogy kikapcsolja az embert a mindennapi gondokból, egy kicsit újra lehet élni velük a gondtalan gyermekkort. Civilben egyébként a 12. kerületi önkormányzatnál dolgozik referensként.A mintegy száz retró játékot bemutató kiállítás januárig lesz nyitva. Ezzel együtt játékadományok gyűjtése is indult, ez azonban egész évben folytatódni fog – ilyesmire ugyanis a rászoruló gyerekeknek nem csak karácsonykor van szükségük hirdetés hirdetés hirdetés