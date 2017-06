Rejtővel indított a Makói Teátrum

– Amikor a színpadon vagyok, minden mást kizárok. Olyankor csak a boldogság áramlik körülöttem – mondta a 16 éves makói középiskolás, Opre Szintia a Makói Teátrum debütáló előadását követően. Azért jelentkezett az amatőr társulatba, mert régi álma volt, hogy közel kerüljön a drámához, a színjátszáshoz. A csapat egy Rejtő-jelenetekből összeállított két felvonásos előadással, a Csontkomédiával mutatkozott be. Két előadást is tartottak a Hagymaházban, mindkettő nagy sikert aratott.A csapat Varga Norbert, a Szegedi Egyetemi Színház makói születésű művészeti vezetőjének irányítása mellett működik. Lapunknak azt mondta, a 16 fős társulatot a városvezetés felkérésére szervezte meg. Örül, hogy az általános iskolástól a nyugdíjasig minden korosztály képviselteti magát. Tervei szerint a nyári szünetben is lesznek felújító próbák, beszélgetések, ősszel pedig kezdik a második évadot. Reméli, hogy a társulat később eljut vendégszereplésekre, de szívesen fellépnének helyi rendezvényeken is.