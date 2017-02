Rekordszezont zárt a makói jégpálya

Egyre népszerűbbek lettek a jeges sportok az elmúlt hét évben Makón. Fotó: Szabó Imre

– Néha estünk-buktunk, de nagyon jó volt! – mondta tegnap délelőtt a Deák Ferenc utcai korcsolyapálya egyik tinédzser vendége, Ráber Noémi . Az utolsó korcsolyázók egyike volt, délutánra ugyanis az enyhe idő miatt már állt a víz a jégen, nem lehetett rámenni. Akkor már a büfés is pakolt, és azt mondta, többet nem nyitnak ki a szezonban – elmaradt a délutánra tervezett jégkorongedzés is.Bár az összesített, pontos adatok még nincsenek meg, úgy tűnik, soha nem volt még olyan népszerű a makói jégpálya, mint idén. – Évente általában 8-9 ezer látogató szokott ide betérni, de most a 10 ezret is meghaladta a jegyet váltók száma – mondta lapunknak a létesítményt üzemeltető önkormányzati cég, a városgazdálkodás első embere, Nagy Nándor . Az érdeklődők számát növelte a korcsolyaoktatás, illetve az, hogy sokan jöttek jégkorongozni – mi több, helyi csapat is alakult.

A makói önkormányzat egyébként hét éve vásárolta meg 32 millió forintért az akkor még mobil, azaz szétszedhető és összerakható műjégpálya elemeit, és ugyanabban az évben került először sátor fölé – de már egy évvel korábban is volt hasonló létesítmény télen, csak akkor bérelték, és nem volt rajta sátor. 2012-ben aztán állandó pályát építettek.A 15-ször 30 méteres jégpálya köré plexiből palánk készült, a sátor alatt pedig a beléptető rendszer, korcsolyakölcsönző, öltöző és melegedő, valamint büfé várta az érdeklődőket. A pálya aszfaltburkolata jó időben, sátor nélkül sportpályaként üzemel, ahol többek között pingpongozni és lábteniszezni is lehet.