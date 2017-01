Rémálom bénulással, dupla agyműtéttel: Szegeden lábadozik a makói középiskolás

– Túl vagyok két műtéten. A bal lábam még nem igazán mozog, de már jobban érzem magam – ezt mondta a múlt héten váratlanul kórházba került makói Móra Bendegúz Nagy méretű, kétdiónyi daganatot kellett eltávolítani az agyából két lépésben. Az egész család megdöbbent, amikor a srácnak a múlt héten előbb a bal lába, később a teljes bal oldala lebénult. A makói sürgősségi után Hódmezővásárhelyre, onnan pedig a szegedi klinikára vitték. Itt operálták – eredetileg az intenzív osztályon volt, most már az idegsebészeten gyógyul.A Návay-iskolában tanuló 18 éves Bendegúz ugyan több országos tanulmányi versenyen remekelt, az édesapját, Móra Ferencet azonban jobban ismerik a városban. Ő volt az, aki 2012 októberében, arra járó civilként megfékezte Apátfalván azt az osztrák terepjárósofőrt, aki halálra gázolt egy rendőrt, majd késsel fenyegetőzött. Helytállásáért kitüntetést kapott. De azóta is ismert figurája a makói életnek – a lapunk által alapított Makón élek nevű Fabebook-csoportban például rendszeresen posztol olykor erősen megosztó információkat, véleményeket.Mostanában azonban egyáltalán nem kelti vagány ember látszatát, ugyanolyan aggódó édesapa, mint bárki más volna hasonló helyzetben.– Kellemes meglepetés volt nekünk, illetve a fiamnak, hogy amikor megosztottam a közösségi oldalon, mi történt vele, százával jöttek az együttérző, jobbulást kívánó hozzászólások, telefonhívások. Úgy éreztem, az egész város drukkol nekünk – mondta az édesapa. Hangján nem lehetett nem érezni a meghatottságot és az aggódást.– Még olyanok is megkerestek segítséget ajánlva, akikkel korábban politikai vitám vagy összezördülésem volt – tette hozzá. Ferenc elmondta, nagyon hálásak a hódmezővásárhelyi és a szegedi orvosoknak.Mayer Péter Gyulának, aki Vásárhelyről a megfelelő helyre küldte tovább, és a komplikált operációt végző Kis Dávid nak külön is. Hogy Beni gyógykezelése miként folytatódik, egyelőre nem tudni. Most azt várják, hogy kiderüljön, az eltávolított daganat jóindulatú volt-e. Az operáló orvos előzetes véleménye alapján ebben szerencsére joggal reménykednek. Azt viszont hangsúlyozta: köszönik a biztatást, a szeretetet, de támogatást senkitől sem kérnek – a család mindent megold saját erőből.