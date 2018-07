Rendbe hozzák a vihar dúlta sírokat Makón - az önkormányzat kifizeti a költségek negyedét

Tamásy Aladár a viharban megrongálódott sírnál. Fotó: Szabó Imre

Mint korábban megírtuk, a római katolikus temetőben 30 sírhelyet rongált meg a vihar, amelyekből 11-et viselt meg a katasztrófa annyira, hogy a keletkezett kár nagysága több mint 50 ezer forint. A képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy ezekben az esetekben az önkormányzat ennek a negyedrészét átvállalja – az érintettek előzőleg levélben kértek segítséget. Ez összesen félmilliós kiadást jelent.

– A vihar napján nem voltunk itthon, de amint hazajöttünk, az első utunk a temetőbe vezetett. Megdöbbentő volt a látvány, a feleségem kis híján elsírta magát – mesélte a makói Tamásy Aladár. Mások mellett neki is segítséget ajánlott a makói önkormányzat ahhoz, hogy helyre tudják állítani azt a június eleji, rendkívüli erejű viharban megrongálódott nyughelyet, amelyről rendszeresen gondoskodnak. Megtudtuk, a sír Tamásy Aladár édesanyjának élettársáé, és úgy rongálódott meg, hogy a közelben kidőlt egy fenyőfa, amely ráborult egy sír beton fejfájára – az pedig rádőlt a másik sírra, és összetörte annak fedőlapját. A családot ért kár 90 ezer forint.A városházán csütörtökön a károsult hozzátartozók egy csoportjával támogatási szerződést írt alá Farkas Éva Erzsébet polgármester.A polgármester elmondta, most levelet küldtek az egyháznak, illetve a sírkertet kezelő temetkezési vállalatnak, hasonló gesztust kérve tőlük, így a hozzátartozóknak csak negyedrésznyi önerőt kell vállalniuk a helyreállításból.Azt is megtudtuk, hogy a temetőben megrongálódott járdákat az egyház fogja helyreállítani, illetve hogy az önkormányzat végzi el a sérült fák felülvizsgálatát, rendbetételét.