Rendet vágnak a táblaerdőben

A Kálvin és a Hunyadi utca kereszteződésében, ahol táblákat kellett áthelyezni, Czirbus Gábor alpolgármester elmondta: erre azért van szükség, mert a város szerkezete az elmúlt évtizedekben átalakult, de ezt a közlekedés rendje nem követte.



A makóiak javaslatai, illetve a felkért szakértő útmutatásai alapján elsőként a város belső területein a nyár végéig összesen közel 600 közlekedési táblát fognak fel-, illetve leszerelni, ezen belül 376-ot kicserélni vagy új rúdra átszerelni. Szűcs János, a városgazdálkodás műszaki igazgatója azt is elmondta, hogy a kopott, nehezen látható táblákra is gondot fordítanak. A munkálatokra összesen 7,6 millió forintot különített el idei költségvetéséből a képviselő-testület. Ezzel az átszervezésnek még nincs vége Makón: hamarosan a külső kerületek lakóit is megkérdezik, hol és milyen változásokat szeretnének a közlekedésben.