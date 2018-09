Ricsi, a makói éremhalmozó

– Sokféle sportágat kipróbáltam az úszástól a kézilabdán át a fociig, de végül a futásnál maradtam. Kiderült, hogy ehhez van a legnagyobb tehetségem – mondta a 13 esztendős makói Szeges Richárd. Joggal, hiszen számos városi, megyei és országos siker mellett Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet: tavaly Brnóban 800 méteren Európa-bajnok lett.Idén is készül Csehországba az EB-re, méghozzá egy komoly hazai sikerrel a háta mögött: megnyerte az 1000 méteres akadályfutást. Amikor megkértük, hogy akassza a nyakába az összes eddig megnyert érmet, bizony tekintélyes darabszámú kollekciót kellett felvennie.A makói Kálvin-iskolában tanuló fiatalember tehetségére testnevelő tanára, Toma Éva figyelt fel. Már elsős korában elküldte mezei futóversenyre, és mire másodikos lett, már meg is nyerte azt. Hosszú ideig az iskolai atlétikai szakkörbe járt, mígnem egy versenyen felfedezte őt a szegedi Titánok edzője, Menyhárt Zoltán. Most ott versenyez, és mint mondja, nyáron heti 4, egyenként másfél órás edzése van.– A bemelegítés általában két kilométer futás – mondja mosolyogva, bele sem gondolva, hogy mások már ennek hallatán is elfáradnak. A magyar bajnokság előtt edzőtábora is volt, napi két ilyen edzéssel. Ezzel együtt is jó tanuló, csak matekból van négyese.A tehetséges srác édesanyja, Szegesné Nógrádi Krisztina azt mondta, természetesen büszke a legényre, és egyáltalán nem bánja, hogy a sportolás a családtól sok áldozatot követel pénzben és időben egyaránt. Érdekes egyébként, hogy a sikereket látva Ricsi húga, Debóra is kedvet kapott atletizálni – az aerobicot hagyta ott a futás kedvéért, és 600 méteren indul most Brnóban.