Rója szerint szoros a verseny

– Át kell alakítani a jelenlegi igazgatási rendszert, meg kell szüntetni a kötelező agrárkamarai tagságot, ehelyett hatékony mezőgazdasági érdekképviseletre van szükség – mondta szerda reggel Gőgös Zoltán Makón. A szocialista agrárpolitikus a makói piac előtt találkozott a helybeliekkel az MSZP–PM itteni jelöltje, Rója István mellett kampányolva.Hangsúlyozta, kormányprogramjuknak kiemelt része a vidékfejlesztés – utakra, öntözésre és egyéb infrastruktúrára van szükség. Újítani is kell. A makói fürdő például segíthetne a termények helybeli értékesítésében, mint Ausztriában a síparadicsomok, a napenergiát pedig a mostaninál komolyabban kellene használni. Rója István ezt azzal egészítette ki: fontos lenne a megtermelt áru feldolgozottságának növelése, ami pluszmunkahelyeket jelentene, egyúttal új lehetőséget az exportpiacon.Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy szerinte a választókerület 3 legesélyesebb, baloldali, jobbikos és fideszes jelöltje között szoros a verseny a mandátumért, mindhármuk támogatottsága hasonló. Azt is elmondta, ő egyénileg biztosan nem fog döntést hozni az esetleges visszalépésről, hiszen őt a kongresszus bízta meg a jelöltséggel.