Romák farsangja

Tegnap délután találkoztunk velük a makói roma önkormányzat farsangi mulatságán, ahol más gyerekek is jelmezbe bújtak – találkoztunk nindzsával, unikornissal és magával Pókemberrel is. A vidám mulatság résztvevőit az est végén vacsorával is megvendégelték.

Fotó: Szabó Imre