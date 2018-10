Romániai vevőkre is számítanak a Rózsa utcában - Fiókpatika nyílt Nagylakon

A nagylaki fiókpatikának ottjártunkkor is voltak vevői. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon örülünk neki! Jó volt a mobil patika is, de ez még kényelmesebb: ha eszünkbe jut valami, csak átszaladunk ide – mondta a most megnyílt nagylaki Cédrus fiókgyógyszertárról a helybeli Kovácsné Jani Gyöngyi. Épp a szomszédos orvosi rendelőből érkezett, kezében receptekkel. A háziorvosi rendelőnek, illetve a védőnői szolgálatnak is helyet biztosító Rózsa utcai épületben szerdán nyílt meg a határközség fiókgyógyszertára, amely a rendelő nyitvatartásához igazodva, minden munkanap délelőttjén fogadja a pácienseket.– A korábban, ugyanitt működött kis patika üzemeltetőjével tavaly tavasszal szűnt meg az önkormányzat szerződése. Ekkor vettem fel a kapcsolatot Varga Ferenccel, a makói Fehér Tulipán gyógyszertár vezetőjével, aki előbb mobil gyógyszertári szolgáltatást biztosított a falunak, most pedig meg tudtunk állapodni a fiókgyógyszertár megnyitásáról – összegezte a történetet Locskai Zoltán polgármester. A működtetésre 5 éves szerződést kötöttek.A gyógyszertár vezetője azt is vállalta, hogy ha valaki olyan orvosságot kér, ami hirtelenjében nincs, legkésőbb másnap kocsival házhoz viszi a betegnek.– Az első nap forgalma alapján úgy tűnik, van igény a szolgáltatásra – állapította meg Rója Zoltán, az itt dolgozó gyógyszerész. Mint mondta, a készlet egyelőre a legszükségesebb patikaszereket tartalmazza, de ezt fokozatosan bővítik, fejlesztik. Számítanak arra is, hogy a határ túloldaláról is érkeznek majd vásárlók.