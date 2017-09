Románokkal könnyebb volt, mint nélkülük

Perneki László az utóbbi évtized legjobb palotai csapatának tablójával. Akkor szurkolóként figyelte őket. Fotó: Kuklis István

Az 1999-ben autóbalesetben elhunytak neve mellett egy fekete kőbe vésett arckép látható a csanádpalotai futballpálya öltözőjének falán. Ott név nincs, de helyben mindenki tudja, ki van a képen: Molnár László, a három éve meghalt edző. Szívszorító látvány ez a fal az idegennek is. Látszik, mégis érdemes dolgozni a közösségért, és milyen sok múlik egy-egy emberen Magyarországon, főleg, ha futballról van szó.

– Lakatos Rudi egyszer eljött Csanádpalotára, finom szemcsés homokért – idézi fel a korszak kezdetét Takács János technikai vezető. – Szóba került, hogy a határ túloldalán, a szórakozóhely mögött épített egy műfüves focipályát. Összegyűjtötte azokat a fiatalokat a környékről, akik szerettek focizni, de nem volt pénzük felszerelésre. Átjöttek egy edzőmeccsre, és nagyon megverték a mi csapatunkat. Összefogtunk.

Kőbe vésett fotó a falon. Név nincs rajta, de mindenki tudja, kit ábrázol a kép. Fotó: Kuklis István

Molnár edzősködése idején a helyi csapat a megyei első osztály legjobbjai közé tartozott, kupát nyert. Ez nagyrészt a határ túloldaláról, a román Nagylakról, Pécskáról, Szemlakról áthívott román játékosoknak volt köszönhető.Az öltözőben őrzött tablóképen ott vannak a 10-15 kilométerről érkezett srácok: Kukucska Gerhardt, Gheorghe Savin, aztán a Flavius, az Adrián... Nagy részük tudott magyarul, lelkesek voltak. Nyilván nem azon múlt a palotai siker, hogy a románok jobban fociznának a magyaroknál, csak a határon túli települések révén nagyobb lett a „merítés". A taktikai utasítás néha románul hangzott el a kispadnál. Ez elég volt ahhoz, hogy a meccseken a vendégszurkolóktól kapjanak hideget-meleget a palotaiak. A hazai szurkolótábor megosztott volt. A kisebbség morgott, hogy kevés a palotai a kezdőben, a többség eredményes focit akart látni. Ez pedig azzal járt, hogy sokszor 8-9 romániai játékos is játszott.

2014. március 8-án a Hódmezővásárhely elleni hazai bajnoki meccsre jött egy 40-50 fős, sötétbe öltözött idegen társaság is. Ebből csúf nőnapi verekedés lett, amely miatt büntetőeljárás indult. A román kapcsolat Molnár László halálával megszűnt. Ma már egy határon túli játékos sincs. Mégis előfordul, hogy „románozzák" a csapatot idegenben.– Ahogy nagy részük elment, visszaléptünk a megyeegyes bajnokságtól. Adminisztrációs hiba miatt a megyekettőben sem nevezhettünk, talán jó is volt így, mert pofozógépek lettünk volna – vélekedik Perneki László, a Csanádpalotai Futball Club elnöke, aki 1983-tól vezette a szervezetet, de a kérdéses korszakban, 2009 és 2014 között épp nem volt elnök. Azért akkor is kijárt a meccsekre. – Két szezon után a megyeháromban mi lettünk a bajnokok, most a másodosztály középmezőnyéhez tartozunk. A makói Contitech támogat minket. Az ott dolgozók a csapatunk gerincét alkotják. Vannak Békés megyei játékosaink is, és több műszakban dolgozó fiatalemberek; rendőr, buszvezető. Stabil keret, majd összeszokik.

Csanádpalotán 2016-ban tornacsarnok épült az iskolásoknak és a sportoló felnőtteknek. Most a városnapon gyönyörű műfüves pályát adtak át. A feltételek sosem voltak ilyen jók. Már csak utánpótlás kell. – Míg 2000-ben 350-en jártak a helyi általános iskolába, ma sajnos csak 175-en – mondja Perneki. – Ez nem természetes fogyás, sokan járnak Makóra a szülőkkel. Ilyen helyzetben kell összehozni jövőre az utánpótlás-bajnokságban induló csapatot a nagyok mellé az előírás szerint. Ezzel küzd a többi kisebb település is. Van két edzőnk, aki a gyerekekkel foglalkozik. Reméljük, ellensúlyozni tudjuk Makó elszívó erejét, meggyőzhetjük a helyi és a környékbeli szülőket, hogy ide hozzák a gyerekeiket.