Rossz helyre hirdették az ügyeletet, az orvos máshol várta a betegeket Makón

Az ajtó zárva, tájékoztató sehol – ez fogadta a fogorvosi ügyeletre érkezőket a hétvégén Makón.

Fotó: Szabó Imre

– A 76 éves apósomat, Boros Ferencet vittem el először szombaton a Hollósy Kornélia utcai rendelőbe, ahol a meghirdetett rend szerint a fogászati ügyelet működött – mesélte makói olvasónk, Magdolna.A rendelőben megdöbbentő látvány fogadta: a fogászati rendelő felé vezető folyosó ajtaja zárva volt, az ajtó elé még székeket is toltak. Más betegek is tanácstalanul várakoztak ott, arról ugyanis semmiféle tájékoztató nem volt kiragasztva, hogy szükség esetén hová menjenek e helyett a rendelő helyett. Személyesen sem adott nekik tájékoztatást a helyszínen senki.Magdolna próbát tett a Kálvin utcai rendelőben is, ott azonban a zárt ajtón egy olyan felirat fogadta, ami szerint az itteni ügyelet elmarad, a páciensek keressék körzet szerinti orvosukat a Hollósy Kornélia utcai rendelőben.Utánajártunk és kiderült: ez a felirat még hét közben került ide és ott maradt, nem a hétvégére vonatkozik.

Miután olvasónk az ügyelettel hoppon maradt, egy ismerős fogorvosnál próbált szerencsét, hátha maszekban, pénzért ellátja idős, szenvedő apósát. Az illető azonban sajnálkozva közölte, a hétvégén nem tud betegeket fogadni – megoldásként maradt az erős fájdalomcsillapító. Magdolna próbálkozott vasárnap délelőtt, két ízben is a Hollósy Kornélia utcai rendelőben, de ismét zárt ajtót talált.– Megdöbbentőnek tartom, hogy egy ekkora város ügyelő fogorvos nélkül marad egész hétvégére! Ezért fizetünk egészségbiztosítási hozzájárulást?! – kérdezte felháborodva.A városháza lapunkat úgy tájékoztatta, a makói fogorvosok az év elején szerződésben vállalták a hétvégi és ünnepnapi ügyeletet. Erről név szerinti, egész éves beosztás is készült. A soros fogorvosnak, amennyiben nem tudja ellátni az ügyeletet, a megállapodás szerint magának kell gondoskodnia a helyettesítés megszervezéséről, a páciensek tájékoztatásáról.A fogorvosi ügyelet helye az ingyenesen, minden makói postaládába rendszeresen terjesztett Makói Hírekben adminisztrációs hiba miatt a múlt hét végi időpontra rosszul jelent meg. A hibáért elnézést kérünk – áll abban a közleményben, amit a városházától kaptunk.A hibára a magyarázat az, hogy a fogorvosok nagy része a Hollósy Kornélia utcai rendelőben tart ügyeletet, és ezt tüntették fel ügyeleti helyként a múlt hétvégére is az önkormányzati hírlevélben. Ám van két orvos, aki másik rendelőben látja el ezt a feladatot, amikor rá kerül a sor: Az egyik Poczikné Mondovits Éva, aki ilyenkor a Kálvin utcai rendelőben a fogadja a betegeket, a másik pedig Pápay Beáta, akinek a Liget utca 1./D alatt van rendelője. Most ez utóbbi szakemberhez mehettek volna a betegek. Mint megtudtuk, az ügyeletet megtartották, ahogy kell, de sem szombaton, sem vasárnap nem volt egyetlen betegük sem – nyilván mert senki sem gondolta, hogy oda kellene mennie.