Saját forrásból készítettek esőbeállót két buszváróba Ambrózfalván

– Perleczki Béláné, korábbi polgármester asszonyunk halála után, 2015 októberében választottak Ambrózfalva polgármesterévé. A választás előtti egyik lakossági fórumon Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Ambrózfalvára a ciklus végéig 100-110 millió forint fejlesztési összeg érkezhet. Örömmel jelenthetem, hogy ez a terv már megvalósult – mondta Csirik László polgármester.Ambrózfalva 20 millió forint szabadon felhasználható rendkívüli támogatást kapott a Belügyminisztériumtól. Ebből az összegből felújították a Petőfi utca útburkolatát, a faluház vizesblokkját. Az óvoda tetőszerkezete pedig új cserépborítást kapott. Lakossági igényre szerettek volna két buszmegállóba fedett esőbeállót készíteni, de arra már nem futotta a pénzből. Saját forrásból viszont megvalósultak a buszvárók.Ambrózfalva 2 millió forint pályázati forrást nyert, amiből felújították az I. világháborús emlékművet. Tavasszal, további 1,2 millió forintos támogatásból, az emlékmű és az idősek klubja közötti, rossz állapotú járdaszakaszt térkövezik. A faluházban, felerészben támogatásból, illetve önerőből, kicserélték a nyílászárók egy részét.– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 79 millió forintot biztosít az önkormányzati intézményeink energetikai korszerűsítésére. A pénz már a számlánkon van. A tervek elkészültek, elindult a közbeszerzési eljárás is. A munkálatok az óvodát és a polgármesteri hivatalt érintik. Az épületek hőszigetelést kapnak, kicseréljük a nyílászárókat, korszerűsítjük a fűtést. A két épület villamosenergia-ellátását napelemekkel biztosítjuk. A beruházás az akadálymentesítést is magába foglalja. A munkálatok a tervek szerint augusztus közepére készülnek el – folytatta a polgármester.Csirik László a távlati tervek között megemlítette, szeretnék javítani a település úthálózatát, a faluházat pedig bővítenék. Tervezik a ravatalozó felújítását is, ott előtető építése is szükséges. Közösen az egyházzal szorgalmazzák az evangélikus templom rekonstrukcióját is. – Ezeket a terveket önerőből nem tudjuk megvalósítani, keressük a forráslehetőségeket – mondta Csirik László.