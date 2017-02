Sánta kirohant az ülésteremből a költségvetési szavazás előtt

Megemlékezéssel kezdődött a képviselő-testület szerdai ülése Makón: egyperces néma felállással tisztelegtek a jelenlévők két közelmúltban elhunyt díszpolgár, Nacsa Imre és Mendei Árpád, valamint a fiatalon távozott sztárcipész, Kaposvári József előtt.



A költségvetéssel kapcsolatos szópárbajból a legérdekesebb a Kálvin utcai rendelő körül kialakult vita volt. Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz–KDNP) megismételte az egy nappal korábbi lakossági fórumon elhangzottakat: az épület süllyed, és olyan állapotba került, hogy felújítani már nem lehet, ugyanakkor a volt vízműszékházba csak átmenetileg költöznek az orvosok és a patika. Toldi János (Fidesz–KDNP) azt mondta, mivel ott közel kerül a város legnépesebb részéhez, a Bajcsy-lakótelephez, akár maradhatna véglegesen is. A független Marosvári Attila viszont felhívta a figyelmet arra, hogy a gerizdesieknek, akik a 70-es évek óta szeretnének rendelőt a saját városrészükbe, ott messze lenne. A város keresi a rendelőintézet végleges helyét, a megoldás érdekében Lázár János országgyűlési képviselővel is egyeztetnek – mondta a polgármester. Az is elhangzott, egy-két éven belül akár a gerizdesi rendelő is megépülhet.



Török Miklós (DK) a 3,5 milliárdos főösszegű költségvetés néhány elemét, például a fiatalok ösztöndíjrendszerét ugyan üdvözölte, de szóvá tette, hogy a normatívák csökkenése miatt kevesebb az állami támogatás – végül nem is szavazta meg a büdzsét. Sánta Sándor (Fidesz–KDNP) kevesellte az útépítésre szánt 100 milliós összeget, és rosszallását fejezte ki amiatt, hogy – a keddi fórumon elhangzottakat legalábbis így értelmezte – egy-két évet is csúszhat a honvédi rehabilitációs program. A polgármester ezt nyomban cáfolta: csak a szerződések aláírására kell még várni, márciusig – mire Sánta felpattant, és elhagyta az üléstermet, még a papírjait is otthagyta. Ezeket párttársa, Kovács Sándor vitte utána. Így Sánta nem voksolt, Török a nem gombot nyomta meg, a többek viszont elfogadták a költségvetést.



Korábban



Míg a városvezetők javadalmazásának mértékét központi jogszabály írja elő, itt az emelést azzal indokolják, hogy a jó szakemberek megtartása érdekében juttatásaikat közelíteni kell a piaci cégvezetők járandóságához. A javaslat szerint a Hagymaház, a sportcsarnok, a városgazdálkodás és a helyi tévé első emberének eddigi havi bruttó 350 ezres fizetése 400 ezerre nő. Hasonló lesz a jövedelme az emelés után az óvoda, az összevont múzeum és könyvtár, valamint az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjének is. Érdekesség, hogy a Hagymatikum főnökének fizetésén nem emelnek – mert ő már most is havi bruttó 500 ezret kap –, és változatlan marad a még mindig létező vízmű igazgatójának havi bruttó 200 ezre is. Utóbbi azért, mert a cég sorsát most rendezik.



A ma reggel 9-kor a városházán kezdődő ülésen ezenkívül terítékre kerülnek az önkormányzati tulajdonú cégek idei üzleti tervei, elfogadják a városi költségvetést, módosítják a helyi adókat, és újraszabják a városi tulajdonú lakások, egyéb bérlemények rendeletét.