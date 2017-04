Sárga kukába gyűjthetik a szelektív szemetet

Így néz ki a háztartásokhoz hamarosan megérkező sárga kuka – mutatja Siket Tibor. Fotó: szabó Imre

A magánházban élők eddig zsákokban gyűjthették a szétválogatott háztartási hulladékot. Most, hogy a városban új szolgáltató veszi át a lakossági szemétszállítást, ehhez minden háztartás kap egy sárga kukát. Ezért nem kell fizetni – hangzott el az új rendszert bemutató sajtótájékoztatón Czirbus Gábor alpolgármestertől. A szemeteseket hétfőtől, április folyamán juttatják el a házakhoz. Hogy hová mikor viszik ki, arról az önkormányzat tájékoztatót küldött minden postaládába. Akit nem találnak otthon, az egy külön megjelölt időpontban és helyen veheti át.A sárga kukákba csak fémet, papírt és műanyagot lehet rakni. Ha valaki mást is belerak, a kukát nem fogják kiüríteni. Akik ingyenes szemétszállításra jogosultak, azok 120, a többiek 240 litereset kapnak. Ezekből havonta egyszer, a kukaürítés havi első megszokott napján viszik el a szemetet. Természetesen a régi kukát is megtarthatja mindenki, ebben lehet elhelyezni mindazt, ami a szelektív kukába nem való. Ezeket továbbra is hetenként ürítik. A lakótelepeken marad a megszokott konténeres gyűjtés.