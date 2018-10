Sárhely: sértő vagy sem a vásárhelyieknek? - A makói polgármester bocsánatkérést vagy lemondást vár, a képviselő marad

„Szeretnék minden jóérzésű makói polgár nevében elhatárolódni ettől a politikai akciótól, amely sem a város, sem az önkormányzat, sem pedig a makóiak álláspontját nem tükrözi" – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében Farkas Éva Erzsébet makói polgármester egy közösségi oldalakon felbukkant fotó kapcsán. A képen Zeitler Ádám makói jobbikos lépviselő, illetve a párt volt parlamenti képviselőjelöltje, Kiss Attila látható a vásárhelyi szelfipontnál, úgy, hogy mögöttük a feliratból csak annyi látszik: sárhely. A polgármester közleménye szerint ez gúnyt űz Hódmezővásárhelyből, és ezzel megsérti a hódmezővásárhelyi polgárokat. Felszólítja Zeitlert, hogy ezért kérjen bocsánatot a vásárhelyiektől, ha pedig ezt a magatartást szeretné folytatni, mondjon le, és adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát.– Ez nevetséges – reagált a közleményre Zeitler Ádám. Mint mondta, a fotó több mint egy éve készült és került fel személyes Facebook-oldalára. A beállításában nincs semmi szándékosság: akkor Kiss Attilával Vásárhelyen több fotójuk is készült, ez volt az egyik. Eszébe sem jutott a képpel megsérteni senkit. Ez választókerületi vezetőként nem is állna az érdekében, ezért úgy gondolja, nincs miért bocsánatot kérnie, és természetesen lemondani sem áll szándékában.– Többször találkoztam a polgármester asszonnyal a fotó elkészülte óta, a napokban is, de nem említette, hogy bármilyen kifogása volna. Személyesen, négyszemközt szeretném vele ezt tisztázni – mondta.