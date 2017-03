Segített az Angyalsóhaj

A pontos összeget még nem tudni – támogató jegyeket is vásároltak, külön is ajánlottak fel adományokat –, de az biztos, hogy nagy sikerrel zárult a jótékony célú Angyalsóhaj-gála szombaton Makón. A jó kétórás, képzőművészeti kiállítással megnyitott rendezvényen a Hagymaházban népszerű sztárok és ifjú tehetségek léptek fel, közel százan, nagy részük személyesen is kötődik Makóhoz (képünkön két operaénekes, Cseh Antal és Szilágyi Éva). Az est célja a nyáron induló összművészeti szabadegyetem támogatása volt.