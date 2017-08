Sikerült Makó belvárosában megritkítani a patkányokat, évi kétmilliót költenek az irtásra

A nehézkesen közlekedő Károlyi Ferencné azt mondta, a jövőben sem szeretne patkánnyal találkozni. Fotó: Szabó Imre

– A fiam rendszeresen jár le a pincébe, mert ott tartja a szerszámait. Ha lenne patkány, biztosan megemlítette volna, de nem beszélt ilyesmiről – mondta a makói Csipkesoron lakó idős asszony, Halász Jánosné. Azért kérdeztük, mit tapasztal, mert mint annak idején beszámoltunk róla, június végén soron kívüli rágcsálóirtást végeztek Makón, ami kifejezetten a belvárost érintette. Kíváncsiak voltunk, érzik-e ennek eredményét a lakók.– Azt nem mondom, hogy nincs, valamelyik nap is láttam egyet. De érezhetően kevesebben vannak, mint korábban – mondta Tóth Sándor, aki a főtér közelében él. A Hunyadi utcán lakó Károlyi Ferencné hozzátette: ő mostanában csak egeret látott. Beszélgetett a témáról több szomszéddal is, mindenki azt mondta, mostanában nem került a szemük elé patkány. Ilyen panasz egyébként az utóbbi hetekben hozzánk sem futott be, sőt, a lapunk által alapított Makón élek nevű, 8025 tagot számláló csoportból is eltűntek a patkányos fotók, bejegyzések.

A rendkívüli irtást azért rendelték el, mert a lakossági fórumokon és a városházára is sokan jelezték a gondot.A műveletet az önkormányzat által megbízott Bogármester Kft. szakemberei, illetve az Alföldvíz munkatársai végezték el – utóbbiak a csatornákban helyezték el a mérget. Az akció sajtótájékoztatóján elhangzott, elképzelhető, hogy a városközpontban azért láttak az ott lakók patkányokat, mert élőhelyüket az akkoriban indult építkezések megbolygatták. Azt is megtudtuk, hogy a város erre a célra egész évre 2 millió forintot különített el, de szükség esetén az összeg nőhet.Kovács Sándor, az egyik érintett körzet képviselője – aki az irtási akció sajtótájékoztatóján is ott volt – lapunknak azt mondta, az irtás óta hozzá nem jutott el újabb panasz a patkányok miatt. Hozzátette: az egyik kritikus helyen, a buszpályaudvar mellett, ahol a földben sok lyukat találtak, az önkormányzat arra készül, hogy a talajt térkőburkolattal lássa el, megszüntetve az állatok élőhelyét. Újabb irtás akkor lesz, ha megint érkezik észrevétel.