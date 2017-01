Sok a kocsi, fekete a füst

Nagy György Roland: Szeretném, ha rend lenne a környéken! Fotó: Szabó Imre

– Hamarosan beköltözünk a családommal. Elsősorban a gyerekeket féltem, miattuk szeretném, ha rend lenne a környéken – mondta a makói Bárány utcában Nagy György Roland . A férfi a hátsó szomszédban működő, használt autókkal foglalkozó vállalkozás miatt fordult lapunkhoz, bár mint mondta, kérte szép szóval, és a hatóságokat is megkereste annak érdekében, hogy az áldatlan állapotok szűnjenek meg. Két fő panasza van.Az egyik, hogy az utcában olykor nehézkes a közlekedés, a ki-beállás az út mentén parkoló rengeteg autótól, ami egyben balesetveszélyt is jelent. A másik a szomszédos épületegyüttes kéményéből szálló füst. Elmondása szerint ez időnként sűrű, fekete, mintha gumit vagy hasonlót égetnének. Olyankor az udvaron sem lehet megmaradni – mondta.Amikor ott jártunk, úgy láttuk, tényleg nagyon sok a kocsi az úttest mentén – volt köztük több egészen rossz állapotú is –, de el lehetett tőlük férni. A szomszédból szálló füst sem volt különösebben zavaró, a színe fehér volt, bűzt nem éreztünk. Panaszos olvasónk azonban megmutatta azt a fotót, amit nemrégiben mobiltelefonnal készített, és ezen sötét füst látható.

Nagy György Roland társaságában átmentünk a vállalkozóhoz, aki azt mondta: ügyel arra, hogy a kocsikkal úgy álljon, az ne zavarja a közlekedést. A füsttel kapcsolatban határozottan állította, hogy kazánjában kizárólag fával tüzel, és ehhez azt követően is ragaszkodott, hogy megmutattuk neki a fotót a kéményéből ömlő koromfekete füstről.Azt mondta, az ő telephelye már egy évtizede működik, és nem érti, miért akadékoskodik valaki, aki valójában még be sem költözött a szomszédos házba. Nagy György Rolandtól úgy tudjuk, a beszélgetést követően a vállalkozó felhívta, találkozót kért tőle, hogy megbeszéljék a problémákat, de a panaszos szomszéd végül hiába várta őt.